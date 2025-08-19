鉅亨網新聞中心 2025-08-19 13:44

‌



高盛集團 Prime Brokerage 數據顯示，全球對沖基金正以 6 月底以來的最快速度買進中國股票。

外資跑步進場！對沖基金加速買入中國股票 7周以來最快。(圖:shutterstock)

該行分析師表示，此次股票買進主要由多頭驅動，其次是做空回補，兩者比例約 9：1。單一股票和宏觀產品的投資均為淨買入，分別佔名目淨買進總額的 58% 和 42%。此外，中國目前是 Prime 帳戶上淨買入最多的市場。

‌



高盛的 Prime 服務專門為對沖基金和其他機構交易者提供。目前該業務的客戶中，對沖基金對中國市場的配置比 MSCI 全球指數高出 4.9%，中國股票占到總部位的 5.8% 和淨頭寸的 7.3%，凸顯出全球投資機構對中國市場的整體樂觀看法。

高盛先前在研報中表示，在 6 至 7 月較長的盤整後，MSCI 中國指數和滬深 300 指數分別攀升至近 4 年高點，以及今年來新高。此輪上漲存在多重因素，包括關稅不確定性緩和、第二季度經濟數據超出預期、「反內捲」政策持續發力、香港 IPO 市場回溫以及資金強勁流入等。

部過，高盛也指出，儘管海外投資人對中國股票的興趣明顯增加，但其配置水準仍處於保守區間，而這一配置缺口將持續支持中國市場的後續上漲。

摩根士丹利也認為外資持股目前仍低配中國，可望進一步支撐中國市場的上漲；安聯則指出未來中國市場可望實現紅利資產與科技成長的雙輪驅動。