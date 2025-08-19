業績連三年下滑 百思買推賣家平台效仿亞馬遜抽佣模式
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周二（19 日）的報導，因應銷售疲軟，美國電子零售商百思買（BBY-US）正式推出第三方賣家平台，效仿亞馬遜的商業模式，透過第三方賣家增加商品多樣性並抽取銷售佣金，以提振逐漸放緩的銷售表現。
消費者能在百思買網站和應用程式上將看到過去沒有的產品和品牌，包括更多科技相關配件如客製化遊戲控制器，以及季節裝飾品、運動收藏品等非科技商品。
百思買首席客戶、產品暨履行長 Jason Bonfig 表示，公司發現商品組合存在缺口，新平台將有助填補。例如，公司沒有販售某些舊款相機的電池或舊智慧型手機的保護殼，也沒有提供搭配百思買商品的用品，如大螢幕電視的家具或新廚房電器的烹飪用具。
業績低迷尋求突破
百思買市集平台的推出正值公司業務需要提振之際。隨著房市疲軟、消費者支出謹慎，以及新冠疫情期間科技產品購買激增後的設備汰換需求下降，該公司年度銷售額已連續三年下滑。
公司 5 月下修銷售預期，預估全年營收介於 411 億至 419 億美元，與最近財年的 415 億美元相近，但低於疫情前後幾年的表現。
關稅問題也為百思買帶來挑戰。Jefferies 零售分析師 Jonathan Matuszewski 指出，較高關稅增加了消費電子產品供應商的成本，並使他們無法專注於研發等其他優先事項，而這些正是產生創新產品的關鍵。他表示，當技術出現突破性進展時，百思買往往能從大賣場或線上競爭對手手中搶到銷售。
商業模式優勢與風險
AlixPartners 全球零售集團董事總經理 Justin MacFarlane 表示，第三方市集通常為零售商帶來更高獲利，因為賣家負責進貨、出貨並承擔庫存風險。
不過這種模式也有缺點。賣家服務標準可能不如零售商，破損包裝或延遲出貨都會惹惱客戶。另外，網站商品過多也可能讓消費者眼花撩亂。
「你會沉迷於成長，認為越多越好，直到發現並非如此，」他說。
Bonfig 表示，百思買市集推出時將有約 500 個賣家，經過篩選以確保服務品質，且必須配合百思買退貨政策。客戶可向賣家或百思買門市退貨。
