白宮貿易顧問直言：鮑爾現在是個跛腳鴨！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-28 14:31

‌



美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，聯準會（Fed）主席鮑爾已傾向於一個想法，即他不應該以川普總統的關稅為由，將利率維持在目前的水準。

聯準會主席鮑爾。（圖：Shutterstock）

據美國《The Hill》周三（27 日）報導，他在接受採訪時說道：「鮑爾應該看看形勢，我的意思是，有趣的是，他開始勉強接受不應該因關稅而維持利率的想法。」

‌



納瓦羅還表示，理事會改組和成員對利率看法的轉變增加了鮑爾的壓力。

「他現在是一個跛腳鴨。」納瓦羅在談到鮑爾時說。

他說：「我們要讓米蘭（Stephen Miran）進入理事會。他將加入另外兩位票委的行列，這是自 1990 年以來，他們首次在是否降低利率的問題上反對鮑爾的看法。」

目前聯準會理事會共有 7 名成員，川普已任命其中兩人。他還會提名一人，接替今年夏天宣布辭職的庫格勒（Adriana Kugler）。川普已選擇米蘭出任庫格勒餘下任期，該任期至 2026 年 1 月 31 日結束。

近幾個月來，川普政府集體敦促鮑爾降低利率或辭職，川普威脅要解僱他，考慮對鮑爾的決定提起訴訟。