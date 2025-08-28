鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-08-28 11:59

德國《法蘭克福匯報》引述消息人士報導，在關稅緊張局勢升溫之際，美國總統川普最近幾周至少 4 次試圖與印度總理莫迪通電話，但皆被拒絕，凸顯出莫迪的極度憤怒與謹慎。

莫迪膽敢4度拒接川普來電 除了極度憤怒還有「一原因」。(圖:shutterstock)

川普 25 日宣布對印度額外加徵 25% 的報復性關稅，理由是新德里大幅增加採購俄羅斯石油，這使印度出口商品的總關稅稅率最高達到 50%。儘管如此，川普仍試圖與莫迪對話。

‌



引述消息人士指出，川普最近幾周 4 度打電話給莫迪，但莫迪都拒接。華府與印度官方皆拒絕證實該消息。

報導以戲謔口吻寫道：「印度目前很流行廚房心理學，據說莫迪有一個創傷觸發器，名字叫川普。」這家德媒認為，莫迪的種種反應，顯示了他感受到「被冒犯」的跡象。

《法蘭克福匯報》指出，川普的手法通常能讓他利用其他國家對美國市場的依賴。不過，在川普的第一個任期內，莫迪「抵制了這一點」，在不損及印度經濟利益的情況下，仍與川普保持合作關係。

這種情況中最令人意外的是，川普一再試圖勸說莫迪讓步，「這位印度領導人至今拒絕對話，這不僅顯示了他憤怒的深度，也表明了他的謹慎。」

報導稱，川普曾在與越南總書記蘇林的電話交談後，在社群平台宣稱已談妥關稅條款，甚至從原先談妥的 11% 逕自改成 20%，讓越南政府錯愕不已，充滿驚訝、失望與憤怒。報導指出，「莫迪不想掉進同樣的陷阱。」

《日經亞洲》24 日引述印度外交專家的話稱，川普近期多次試圖致電莫迪，尋求妥協。但印度領導人一直拒絕接聽電話，這進一步加劇了川普的挫敗感。

貿易談判破裂以及華盛頓確認對印度商品徵收高額新關稅後，印度出口商正準備應對美國訂單的急劇下降。

本月稍早，川普稱印度和俄羅斯的經濟「已死」，指責印度不關心烏克蘭衝突中的罹難者，並稱印度正在助長俄羅斯的戰爭機器，「如果他們繼續這樣，我會不高興。」

美國貿易談判團已取消原訂 25 日至 29 日前往新德里的行程，加劇了兩國之間的貿易危機。不過，印度外交部長蘇杰生 23 日表示，與華府的談判仍在進行，但新德里必須捍衛某些立場。

根據新德里「全球貿易研究倡議」的數據，在 2022 年俄烏戰爭爆發前，俄羅斯石油僅占印度進口的 0.2%；如今已達 45%，每天約 200 萬桶，去年為莫斯科帶來約 410 億英鎊的收入。