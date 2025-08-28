search icon



Fed理事庫克人事案延燒：哈塞特籲請假、威廉斯強調央行獨立性

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電


綜合外媒周三 (27 日) 報導，美國總統川普與聯準會 (Fed) 之間的緊張關係再度升高。在川普宣布解除 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 職務後，白宮首席經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 建議庫克應在訴訟期間請假，而紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 則公開強調央行獨立性的重要性。

cover image of news article
Fed理事庫克人事案延燒：哈塞特籲請假、威廉斯強調央行獨立性(圖：REUTERS/TPG)

川普本周一向庫克發出信函，聲稱即刻解除她的職務，理由是有白宮盟友指控她在過去兩次房貸申請中不當申報主要居所資格。庫克隨後表示川普無權解職 Fed 理事，並承諾提出法律挑戰。Fed 方面則僅表示將遵循法院判決，未對庫克的身份狀態作出明確回應。


哈塞特：庫克應暫時請假
(圖：ZeroHedge)
白宮首席經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 建議庫克應在訴訟期間請假。(圖：REUTERS/TPG)

哈賽特周三向記者表示，若他身處庫克的情況，「此時請假是比較光榮的做法」。他並強調，川普有權基於「正當理由」撤換 Fed 理事，且相關指控相當嚴重。哈塞特同時是川普考慮任命為下任 Fed 主席的人選之一。

川普自第二任期上任以來，多次公開批評 Fed 未能快速降息，並對現任主席鮑爾及其他官員施壓。儘管先前曾揚言撤換鮑爾，最終川普將矛頭轉向庫克，使這場人事爭議進一步凸顯白宮對 Fed 的干預意圖。

威廉斯：央行獨立性至關重要
(圖：ZeroHedge)
紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 公開強調央行獨立性的重要性。(圖：REUTERS/TPG)

與此同時，紐約聯準銀行總裁威廉斯周三接受《CNBC》訪問時，則迴避直接評論川普試圖開除庫克一事，但強調央行獨立性對維持經濟穩定至關重要。他表示，獨立的央行能提供低通膨與金融穩定，「這一點歷史經驗已經證明」。威廉斯補充說，他與庫克共事時，對方展現了高度的誠信與對央行使命的承諾。

威廉斯指出，Fed 的制度設計就是要讓決策者能在遠離短期政治壓力下，專注於長期經濟目標。他強調：「我們必須由數據來驅動決策，這才是正確的道路。」

至於貨幣政策方向，威廉斯表示，隨著經濟成長略有放緩與就業市場保持「穩健」，他預期未來有理由逐步調降利率，但尚未提供具體時程。市場普遍押注 Fed 將於 9 月會議恢復降息，聯邦基金利率目前維持在 4.25% 至 4.50% 區間。鮑爾上周亦表示利率有望下調，但同樣未設定明確時間表。

這場有關庫克的法律爭議，已成為川普與 Fed 持續拉鋸的一部分。川普的舉措與白宮盟友的支持，對 Fed 的獨立性再度帶來挑戰。未來法院裁決將成為關鍵，而金融市場也在觀望人事爭議是否會影響利率政策走向。

美國聯準會Fed理事庫克川普人事案哈塞特威廉斯

