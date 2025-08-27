Abercrombie & Fitch成長動能趨緩 旗下Hollister成長19%力挽狂瀾

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-27 22:38

綜合外媒周三（27 日）報導，Abercrombie & Fitch (ANF-US) 正努力複製去年的強勁表現，雖然第二財季銷售成長再度放緩，不過青少年品牌 Hollister 成長 19% 挽救整體表現，公司上調全年展望，並宣布成為 NFL 首個「官方時尚夥伴」。

Abercrombie宣布與NFL合作成為官方時尚夥伴，力圖在品牌成長放緩中尋求突破。(圖:Reuters/TPG)

第二財季，Abercrombie 營收成長 7% 至 12.1 億美元，略超華爾街預期的 12 億美元。調整後每股盈餘 2.32 美元，也勝過分析師預估的 2.30 美元。

公司上調全年展望，預期營收成長 5%-7%，高於先前預測的 3%-6%。每股盈餘預估也調升至 10-10.50 美元，先前為 9.50-10.50 美元。周三盤中上漲約 2.86％，截稿前暫報 99.33 美元。

攜手 NFL 開拓新商機

面對同名品牌成長趨緩，Abercrombie 正透過洋裝、運動休閒和新娘服等新品類刺激成長，同時擴展海外市場並深化合作夥伴關係。

周一，公司宣布成為 NFL 首個「官方時尚夥伴」，這項多年合作將包括為運動員提供個人造型服務、運動員主導的行銷活動，以及球員設計的服飾。

合作夥伴包括明星球員 Christian McCaffrey、Tee Higgins 和 CeeDee Lamb，他們將為這項合作代言並設計限量聯名服飾，新球季期間開售。

此舉反映零售商在消費者減少非必需品支出時，努力維持銷售成長並保持品牌相關性的策略。Levi"s、American Eagle 和 Gap 等競爭對手也在返校和秋季購物季前推出名人合作行銷活動。