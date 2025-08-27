鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-27 19:10

美國總統川普對聯準會的施壓行動，特別是他試圖解雇聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 的舉動，已將他與中央銀行之間的對抗推向史無前例的程度。此舉被視為他廣泛推動聯準會降息策略的一部分。然而，這項行動在美國債券市場中引發了顯著的擔憂，投資者正警惕潛在的通膨失控風險及美國公債市場面臨的挑戰。

聯準會獨立性面臨挑戰 川普做法恐推升長期公債殖利率及通膨預期

債券市場的核心憂慮在於，一個由川普提名人主導的聯準會可能過於鴿派，進而難以有效控制通膨。Vanguard 分析師 John Madziyire 警告稱，如果成功解雇，聯準會理事會和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能採取比實際需要更為寬鬆的貨幣政策。

他解釋說，這雖然可能導致短期殖利率下降，但卻會推升長期殖利率，因為市場將預期更高的通膨風險和不確定性，從而要求更高的「期限溢價」。期限溢價是指投資者因持有長期而非短期美國債券，所要求的風險補償。

市場對此消息的初步反應雖然相對平靜，10 年期美國公債殖利率徘徊在 4.26% 至 4.27% 左右。然而，殖利率曲線卻呈現急劇陡峭化的趨勢。2 年期與 10 年期公債殖利率差距擴大至四月以來最高點，而 30 年期與 2 年期公債的殖利率溢價也飆升至 2022 年初以來未見的水準。

BMO Capital Markets 分析師認為，川普挑戰聯準會獨立性的行為將進一步推高期限溢價，並使殖利率曲線更加陡峭。

通膨挑戰與貨幣政策的兩難依然存在。儘管通膨已從 2022 年 40 年來的最高點回落，但仍高於聯準會 2% 的目標。這使得聯準會在勞動市場疲軟的情況下，幾乎沒有空間大幅降息。

Innovator Capital Management 首席投資策略師 Tim Urbanowicz 提醒，市場會迅速懲罰貨幣政策上的錯誤。在錯誤時機降息只會招致市場波動並提高借貸成本。任何過度寬鬆的政策都可能損害投資者對聯準會的信任，並引發債券市場的反彈。

此外，美國政府不斷膨脹的債務也引發了「財政主導」(fiscal dominance) 的擔憂。在這種情境下，政治壓力可能迫使聯準會將利率維持在人為的低位，以犧牲通膨控制為代價來降低政府融資成本。

投資者擔心，通膨可能會被容忍甚至鼓勵，以侵蝕債務的實際價值。