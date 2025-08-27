債蛙緊張！川普連番攻擊Fed 長債殖利率恐越打越高。

鉅亨網編輯林羿君 2025-08-27 17:00

美國總統川普對聯準會 (Fed) 發起了前所未有、不斷升級的攻擊，可能會產生適得其反的效果，導致長期利率上升，令金融市場和經濟遭受打擊。

數週以來，川普不斷抨擊聯準會主席鮑爾沒有大幅降低利率以刺激經濟，在川普看來，也沒有降低政府的債務帳單。他已提名自己的經濟顧問委員會主席出任聯準會理事，現在又試圖開除現任理事庫克 (Lisa Cook)，為圍繞聯準會政治獨立性的法律戰拉開序幕。

即使鮑威爾暗示最早下個月就準備開始放鬆貨幣政策，但長債殖利率依然因其他原因而居高不下：關稅正威脅使已經偏高的通膨更加惡化；預算赤字可能繼續向市場釋出大量美國公債；而川普的減稅措施甚至可能在明年帶來一波刺激效應。

若聯準會為順應川普而過快過度降息，恐損及央行抗通膨的信譽 ，反而可能推動長期利率走升，進一步壓縮經濟活力，甚至波及其他市場。

Nedgroup Investments 固定收益主管 David Roberts 表示，美國就業成長放緩，加上白宮在機構和個人層面對聯準會的挑釁，正開始為美債投資人帶來真正的問題。

Roberts 預期，即使短期利率下跌，長期利率也會走升，「通膨遠高於聯準會目標，如果現在大幅降息，恐使經濟過熱、美元走弱，並顯著推高通膨」。

長期利率面臨的壓力並非美國獨有，英、法和其他國家的長期利率也居高不下，，也因為投資人擔心政府高債務負擔，以及日益難以預測的政治局勢。

然而，川普重返白宮給美債投資人增添獨特挑戰。

去年的總統競選期間，當投資人開始押注川普勝選，即使聯準會將基準利率從逾 20 年高點下調，10 年期公債殖利率仍大幅走高。這是因為投資人預期共和黨的減稅和放鬆管制議程，將為當時意外富有彈性的經濟注入動力。

然而，自川普上任以來，聯準會一直按兵不動，因為不可預測的貿易戰顛覆了經濟前景，令外國投資者驚慌，並有可能推高消費者價格。

川普 4 月推出的關稅舉措引發了近幾十年來最嚴重的債券拋售，美債殖利率飆升，但川普之後給關稅的實施按下暫停鍵，稱市場「有點不安，有點害怕」。

此後，川普重新徵收進口關稅，其貿易政策也變化無常。同時，他的「大而美法案」預計會在未來 10 年增加逾 3 兆美元赤字，除非未來政府維持川普的關稅政策，並最終足以彌蜅稅收缺口，否則國債規模將持續膨脹。

State Street 首席投資策略師 Michael Arone 指出，「美國必須大量發債，好為赤字融資。」