輝達RTX PRO 6000 Blackwell 獲台積電、鴻海等採用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-27 11:05

輝達 (NVDA-US) 今 (27) 日宣布，多家全球業界領導企業已採用 NVIDIA RTX PRO 伺服器，如鴻海(2317-TW)、台積電(2330-TW)(TSM-US)、日立、現代汽車集團、禮來、SAP 等企業已率先採用，以加速 AI、設計與模擬應用。

輝達RTX PRO 6000 Blackwell。(圖：輝達提供)

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，半導體是 AI 的支柱，其推動的突破性發展正在重新定義各行各業。透過與輝達的緊密合作，台積電正以 Blackwell 驅動的 AI 工廠推進半導體製造，並最佳化晶圓廠營運，包括採用最新的 RTX PRO 伺服器，進一步提升整個產業的效率與創新。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，實現智慧製造的數位轉型，必須具備正確的基礎與技術。透過將 RTX PRO 伺服器導入我們的全球基礎設施，鴻海科技集團正從精密機器人，到智慧物流與智慧電動車，重新定義 AI 驅動自動化的邊界。

輝達指出，企業採用 RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU 驅動的全新企業資料中心基礎設施，無需全面改造既有資料中心，即能加速推動通用運算叢集轉型為 AI 工廠基礎設施。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI 時代已經來臨，企業無法再單依靠傳統伺服器，而是必須為 AI 重新設計架構。NVIDIA RTX PRO 正是專為此刻而打造的運算平台，既能執行現今的 IT 工作負載，同時又能驅動將徹底改變每家公司、每個產業的 AI 代理。

輝達 RTX PRO 伺服器搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU，並採用 NVIDIA Blackwell 架構，為要求嚴苛的企業 AI 工作負載提供通用加速，應用範圍涵蓋代理型 AI、物理 AI、高階設計、科學運算、模擬、圖形及影片應用。

除台積電與鴻海外，眾多業者也宣布採用。迪士尼體驗事業部主席 Josh D’Amaro 表示，迪士尼持續重新定義沉浸式故事敘事與遊客體驗的可能性。這項令人驚艷的技術，將使我們能以前所未有的速度，把我們豐富多元的故事細節更加栩栩如生地呈現給觀眾。最好的例子是我們即將在迪士尼樂園與華特迪士尼世界推出的《千年鷹號：走私者任務（Millennium Falcon: Smugglers Run）》中，與 NVIDIA 合作打造出媲美好萊塢大片等級的體驗。這個作品將於《曼達洛人與古古（The Mandalorian & Grogu）》電影上映同日首度亮相。

日立製作所社長暨執行長德永俊昭表示，日立將採用 NVIDIA RTX PRO 伺服器進一步加速 AI 創新。NVIDIA RTX PRO 伺服器透過加速 AI 推理與物理 AI，能實現包含社會基礎設施在內的數位孿生與實體資產最佳化，同時開啟新的可能性，例如提升整體商業活動的生產力。展望未來，日立將深化與 NVIDIA 的合作，致力解決客戶公司與社會所面臨的挑戰，並持續創造價值。

現代汽車集團執行副總裁暨全球策略辦公室負責人 Heung-Soo Kim 表示，現代汽車集團將在數位孿生領域運用 NVIDIA 頂尖的 AI 基礎設施，包括 RTX PRO 伺服器，來加速技術創新。此次合作將著重於建立製造流程的虛擬測試平台，以縮短新工廠的建置時間，同時打造用於自動駕駛技術驗證的虛擬移動環境。

禮來公司資訊暨數位長 Diogo Rau 表示，禮來致力於將創新的藥物帶給有需要的人，而我們透過科技突破科學的界限來實現這樣的目標。可開發的潛在藥物範疇極其龐大。GPU 能協助我們探索這片廣闊領域，觸及人類可能從未涉足的領域。

SAP 執行長 Christian Klein 表示，安全的 SAP 雲端基礎設施，使企業與政府得以充分發揮 SAP 商業 AI 的變革力量，同時仍能完全掌控自身的資料與營運流程。RTX PRO 伺服器與 SAP 雲端基礎設施的整合，象徵著我們與 NVIDIA 的長期合作邁入新篇章，協助企業定義其 AI 驅動的未來。

輝達強調，處在 AI 產業革命最前端的領導企業正利用 RTX PRO 伺服器建構 AI 工廠，並推動其資料中心基礎設施轉型。在製造領域，包括和碩聯合科技、雲達、西門子與緯創等領導企業，也正利用這些系統推動工廠自動化與模擬應用。

RTX PRO 伺服器運用資料中心彈性來加速工作負載，使研究人員與開發者能夠建構並部署可即時學習、適應並與周圍環境互動的自主系統。例如，NVIDIA Llama Nemotron Super 推理模型在單顆 NVIDIA RTX PRO 6000 GPU 上以 NVFP4 運行時，與在 NVIDIA H100 GPU 上以 FP8 運行時相比，性價比表現最高可提升 3 倍。這使得在更低成本下即可實現更準確的推理。

為了開發高效的物理 AI 系統，企業需要先在模擬環境中測試與最佳化其機器人車隊，再部署至實際工廠。NVIDIA RTX PRO 伺服器正透過為數位孿生、模擬及合成資料生成等工作流程，提供相較搭載 NVIDIA L40S GPU 的系統高出最多 4 倍的效能，進一步推動工業 AI 與物理 AI 發展。

RTX PRO 伺服器以最大化彈性為設計核心，支援 Windows、Linux 及主流的虛擬機器管理程式，為 IT 管理人員提供熟悉的環境，以在不影響效能的情況下大規模部署 AI。這些伺服器採用風冷、基於 PCIe 的 x86 架構，幾乎可執行所有企業級工作負載，並具備企業級的安全性、可管理性與可維護性。

全面的軟體支援 NVIDIA RTX PRO 伺服器與整個 Blackwell 架構產品組合，皆可由 NVIDIA AI Enterprise 軟體平台提供支援。該平台包含 NVIDIA NIM 微服務，以及多樣 AI 框架、程式庫與工具，使企業可在以 NVIDIA 加速的雲端、資料中心與工作站上進行部署。

RTX PRO 伺服器已納入 NVIDIA Enterprise AI Factory 驗證設計，適用於希望建構並於本地部署 AI 工廠的企業。RTX PRO 伺服器亦整合於 NVIDIA AI 資料平台 中，這是一套可進行客製化的參考設計，用於建構現代化儲存系統，以支援企業級代理型 AI。

在物理 AI 與工業 AI 領域，搭載 NVIDIA Omniverse 程式庫與 NVIDIA Cosmos 世界基礎模型的 RTX PRO 伺服器，能使物理 AI 開發者建構並部署多種應用，包括用於工廠與機器人模擬的數位孿生，或大規模的合成資料生成。