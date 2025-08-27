鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-27 08:25

據《華爾街日報》報導，美國總統川普正加快腳步，尋找聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的接班人。庫克目前堅決拒絕川普要求她下台的行動，並準備透過司法途徑維護自身職位。川普則向外界表示，他已經有「心儀人選」。

川普急尋聯準會庫克接班人！已有「心儀人選」。(圖：Shutterstock)

在 8 月 26 日的長時間電視內閣會議中，川普被問及是否已有庫克的替代人選時表示：「我們有一些非常好的人選。我想，也許在我心裡，我已經有喜歡的人選了。」

同時，川普也強調，他會徵詢財政部長貝森特（Scott Bessant）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的建議。

據悉，川普正在考慮任命經濟顧問米蘭（Stephen Miran），接任庫克的職務，並完成其至 2038 年才結束的任期。

本月稍早，川普已提名米蘭出任另一名聯準會理事的短期替補，該職位原由拜登提名的庫格勒（Adriana Kugler）擔任，但任期僅剩五個月。

面對總統川普的撤換壓力，庫克重申將透過司法程序保住聯準會理事的職務。她的律師 Abbe Lowell 更批評川普的行動「違法」。

今年 5 月，美國最高法院保守派大法官多數裁定，總統可無理由撤換其他獨立機構的成員，但該判決同時強調，這項權力並不適用於聯準會。