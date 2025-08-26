鉅亨網編譯段智恆 2025-08-26 23:20

根據《The Information》援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 內部持續討論是否收購法國新創 Mistral AI 及生成式人工智慧 (AI) 搜尋平台 Perplexity，以加速 AI 布局。這些潛在交易尚未有定案，但突顯蘋果在 AI 技術落後 Google(GOOGL-US)、三星等競爭對手的情況下，正考慮罕見的大型併購案。

蘋果急了？傳鎖定Mistral、Perplexity收購 擺脫AI落後劣勢(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，蘋果高層就收購可能性已有過多次內部會議。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 上月曾暗示，對於能加快 AI 路線圖的併購案「持開放態度」，與過去較為保守的策略有所不同。據了解，蘋果近期也告訴銀行家，公司仍以小型 AI 交易為主，但不排除更大規模的併購。

Mistral 去年底完成 B 輪融資後估值超過 60 億美元，近期更傳出計劃籌集 10 億美元，估值上看 100 億美元。該公司獲得輝達 (NVDA-US) 支持，並專注於自主開發 AI 模型。另一方面，由亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 與輝達支持的 Perplexity，主打 AI 搜尋服務，採用多家廠商模型，包括 OpenAI 的技術。

蘋果對 AI 的投資步伐長期落後同業，Siri 功能也受到批評。報導指出，蘋果目前正同時在內部團隊與外部 AI 模型供應商之間舉辦「競賽」，評估由誰來驅動新版 Siri，其中包括 Anthropic、OpenAI 及 Google。