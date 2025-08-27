蘋果9月9日有望發布多款新品：i17新機、史上最薄iPhone Air、AirPods Pro3將陸續亮相
鉅亨網編譯陳韋廷
蘋果 (AAPL-US) 年度科技盛宴即將啟幕，市場預估 9 月 9 日舉行新品發表會將揭開 iPhone 17 系列、Apple Watch 及 AirPods 的更新帷幕，多個媒體消息來源爆料指出，這場發表會不僅將推出硬體迭代，更預示著蘋果為期三年的 iPhone 重大設計革新正式啟動，折疊 iPhone 預計將在 2026 年亮相。
綜合《彭博資訊》等外媒報導，iPhone 17 系列將迎來全方位升級，標準版 iPhone 17 將配備 6.3 吋螢幕，較 iPhone 16 增大 0.2 吋，首次支援 120Hz 高更新率顯示，搭配 2400 萬像素前置鏡頭，外觀設計向 Pro 系列靠攏，新增紫色與綠色配色。
iPhone 17 Pro 則聚焦背部相機模組革新，3 個相機鏡頭有望採用橫向貫穿機身的「矩形長條」排列，閃光燈等零件移至背部右側，MagSafe 充電區域的蘋果 Logo 將調整至居中位置，以提升美觀度。
值得注意的是，iPhone 17 Pro 可能改用鋁合金邊框取代鈦金屬，既降低成本又減輕機身重量，而 Pro Max 版本則透過略微增厚的機身容納更大容量電池，解決續航痛點。
價格方面，爆料指出，iPhone 17 售價將從 800 美元 (約 2.46 萬台幣) 左右起跳，Pro 系列起售價 1050 美元(約 3.23 萬台幣)，Pro Max 達 1250 美元(約 3.85 萬台幣)。
此外，Pro 機型可能取消 128GB 版本，只提供 256GB、512GB 跟 1TB 三種儲存選項。此外，蘋果可能同步推出採用高品質編織材質的「TechWoven」保護殼，甚至配備斜背肩帶。
最引人注目的則是傳聞中的超薄 iPhone Air，5.5 毫米機身厚度較現有機型薄約 0.2 毫米，將超越三星 Galaxy S25 Edge 的 5.8 毫米，成為蘋果史上最薄手機。機型配備 6.6 吋螢幕，可能取代現有的 Plus 系列，但為追求輕薄恐犧牲部分功能。
爆料指出，iPhone Air 可能後置單個鏡頭，且機身底部空間恐不足以容納揚聲器，僅依賴頂部聽筒輸出音訊，售價 950 美元 (約 2.93 萬台幣)，提供黑、銀、淡金。
分析人士認為，iPhone Air 的推出既是順應智慧型手機輕薄化趨勢，也為 2026 年折疊 iPhone 鋪路。
智慧型穿戴裝置方面，Apple Watch Ultra 3 將迎來重大升級，據傳支援更快充電、5G 網路及衛星通訊，螢幕尺寸有望增大，並可能新增血氧偵測功能，先前已在部分機型推送優化版本。
健康監測功能亦受期待，血壓監測與睡眠呼吸中止監測已在研發中，但恐因優化需求而延遲發布。Series 11 料將延續基礎迭代，而 SE 3 可能僅小幅增大螢幕，另有可能推出塑膠材質版本。售價方面，SE 3 約 250 美元，Series 11 約 400 美元，Ultra 3 約 800 美元。
另外，AirPods Pro 3 有望迎來時隔兩年的升級，採用更簡約設計，配備觸控按鍵、小尺寸耳塞及輕薄充電盒，可能取消實體配對按鈕，改為觸控充電盒完成配對。核心升級在於搭載 H3 晶片，進一步提升主動降噪與自適應音訊表現。
蘋果這次發表會不僅是硬體迭代，更折射出蘋果在技術創新與市場需求間的平衡策略，從螢幕技術到材質工藝，從輕薄設計到健康功能，每個細節都指向對使用者體驗深度挖掘。隨著 9 月 9 日逼近，這場科技盛宴的更多細節值得期待。
