銀行仍爲房貸放款主流 但保險業3月房貸量較2年前大增4倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-26 15:43

根據聯徵中心統計，3 月保險公司的新增房貸量為 657 件，雖然數量不是特別多，但已經較 2023 年 3 月大增 4 倍，保險公司在這波房貸排撥吃緊狀況下，也開始慢慢爭取一些房貸業務，雖然仍遠低於一般銀行與農漁會，但仍給想要申貸房貸民眾一個新的選擇。

銀行仍爲房貸主流，但保險業3月房貸量較2年前大增4倍。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，上一波景氣高峰的 2013 年，保險公司的房貸一個月新增數量可達 3300 逾件，後續陸續開始減少房貸業務，2023 年 1 月最低出現 67 件的新增房貸數量，在房貸開始吃緊與第七波管控後，保險公司每月新承做量逐漸增加，去年第四季與今年第一季平均每個月新增做房貸數量都近 600 件。

統計顯示，今年 3 月全體銀行平均房貸利率為 2.326%，信用合作社的利率為 2.76%，農漁會利率為 2.32%，保險公司為 2.34%。