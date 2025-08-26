銀行仍爲房貸放款主流 但保險業3月房貸量較2年前大增4倍
鉅亨網記者張欽發 台北
根據聯徵中心統計，3 月保險公司的新增房貸量為 657 件，雖然數量不是特別多，但已經較 2023 年 3 月大增 4 倍，保險公司在這波房貸排撥吃緊狀況下，也開始慢慢爭取一些房貸業務，雖然仍遠低於一般銀行與農漁會，但仍給想要申貸房貸民眾一個新的選擇。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，保險公司過去礙於通路、成本與產品競爭力等狀況下，幾乎退出房貸市場，多以客戶服務為主；不過在銀行端的資金吃緊後，房貸利率逐漸調高，壽險業也開始願意爭取一些房貸業務，提供民眾多元房貸管道的方案，現在銀行端資金吃緊，有需求的民眾也會往農漁會、網銀與保險公司看看有沒有申辦的機會。
統計顯示，上一波景氣高峰的 2013 年，保險公司的房貸一個月新增數量可達 3300 逾件，後續陸續開始減少房貸業務，2023 年 1 月最低出現 67 件的新增房貸數量，在房貸開始吃緊與第七波管控後，保險公司每月新承做量逐漸增加，去年第四季與今年第一季平均每個月新增做房貸數量都近 600 件。
統計顯示，今年 3 月全體銀行平均房貸利率為 2.326%，信用合作社的利率為 2.76%，農漁會利率為 2.32%，保險公司為 2.34%。
保險業房貸利率也跟隨市場波動，2024 年央行要求銀行自主管理時，有壽險公司網站提供優質客戶都會區房貸 2.2% 起，之後網站公告改為都會區一般客戶房貸利率 2.38% 起，近期網站則是首購客戶表定利率 2.65% 起。
