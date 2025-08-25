〈房產〉軌道經濟大行其道 彰化也來搶攻健康養生村軌道商機
鉅亨網記者張欽發 台北
軌道經濟大行其道，彰化縣政府高速鐵路彰化車站特定區樂齡健康園區，明 (26) 日將舉行高鐵彰化車站特定區土地標售說明會，主要在訴求搶占健康新商機及打造樂齡生活新典範，
台灣銀髮產業市場規模將達 3.6 兆元彰化縣政府指出，高鐵彰化車站特定區土地結合鐵交通與園城市優勢，將以打造指標性樂齡健康產業園區爲目標，看好樂齡健康、智慧健康、康養活生活服務，帶動產業發展群聚效應爲重要目標 。
彰化縣政府對於高鐵彰化車站特定區土地標售案指出，土地爲區段徵收地規劃完整，有利企業發展及產業聚落形成，並且有彰化縣政府重大投資的加持。
彰化縣政府對於高鐵彰化車站特定區土地標售案，對於基地 1 高達 10697 坪的土指定開發項目爲樂齡健康住宿設施、醫療服務謀設施；對於基地 2 以醫療 保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業、批發及零售業、住宿及餐飲業爲優先開發產業；基地 3 以批發及零售業、住宿及餐飲業爲優先開發產業，基地 4 以運輸及倉儲業爲優先開發產業。
