〈房產〉軌道經濟大行其道 彰化也來搶攻健康養生村軌道商機

彰化縣政府對於高鐵彰化車站特定區土地標售案指出，土地爲區段徵收地規劃完整，有利企業發展及產業聚落形成，並且有彰化縣政府重大投資的加持。

彰化縣政府對於高鐵彰化車站特定區土地標售案，對於基地 1 高達 10697 坪的土指定開發項目爲樂齡健康住宿設施、醫療服務謀設施；對於基地 2 以醫療 保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業、批發及零售業、住宿及餐飲業爲優先開發產業；基地 3 以批發及零售業、住宿及餐飲業爲優先開發產業，基地 4 以運輸及倉儲業爲優先開發產業。