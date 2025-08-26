〈房產〉全台重劃區住宅待售量高掛 新北、桃園新興重劃區成為重災區

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-26 13:18

市調機構統計全台主要重劃區銷況，前 10 名合計約 1.8 萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達 36.6%，約每 3 戶就有 1 戶滯銷。區域上又以北台灣最慘，光新北、桃園兩縣市便有 7 區上榜，待售戶數直逼 1.4 萬戶，占整體待售量近 8 成，其中不包括林口新市鎮、青埔特區也上榜。

新北、桃園新興重劃區成為高待售量重災區。(鉅亨網記者張欽發攝)

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，重劃區推案集中且量體大，易受市場波動影響，是觀察市場買氣冷熱的重要指標之一，以現況來說，建商推案保守、買方謹慎觀望，不少地區都呈現「沒推案、沒買方、沒成交」的空轉狀態，許多業者心態更是悲觀，一路看壞市場到 2026 年，營運上也只能採取多案共用銷售中心、人員彈性工時等方式降低管銷成本，並為長期抗戰做準備。

591 新建案直言，銀彈問題一天未解，房市恐怕都會寸步難行，尤其當前土建融及房貸緊縮，除了建商資金鏈受阻，消費者申貸更得經過層層關卡，且最終利率和成數還未必符合預期，如今一般民眾想買房，額外自備款、交屋等待時間，甚至裝潢費用等相關成本明顯增加，整體負擔越來越重，市場 M 型化更加極端，長期下來對業者和購屋族都是個警訊。

由排行榜來看，賣壓仍集中在推案量大的外圍重劃區，像新北市淡海新市鎮待售 3621 戶全台最多，規模直逼部分縣市整體在線戶數，量體相當可觀。關鍵在於當地雖有捷運輕軌、淡江大橋等建設加持，但因通勤及氣候等因素影響，加上當地多為量體龐大的造鎮案，待售壓力可說長期居高不下。

居次的桃園市客運園區，近年受周邊青埔特區房價高漲，再加上親民 3 字頭房價及建商力捧，成為一大推案熱區，只是受限機能尚未成形，又遭逢市況變天、買方決策期拉長，不少個案去化速度大幅放緩，即便傳聞已有案場願意讓利，短期內仍難以見效，賣壓亦同步上揚。