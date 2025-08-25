〈房產〉7月房貸餘額創新高 但年增率6.74%創逾1年半來新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-08-25 18:35

台灣央行今 (25) 日公布 7 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 11 兆 3756 億元、3 兆 4365 億元，其中，土建融餘額轉下滑，顯示建築貸款承作低迷，而房貸餘額雖創新高，但年增率僅 6.74%，也創 2023 年 12 月以來新低。

7月房貸餘額創新高 但年增率6.74%創逾1年半來新低。

據央行日前公布 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸僅較上月增加 45.46 億元至 709.24 億元，央行說明，目前民眾不再那麼看好房市，而房價處盤整狀態、有稍微再修正。

台經院長張建一提到，房市雖見交易量縮，但價格並未崩盤，更呼籲外界不要以救房市為由，道德綁架央行降息。

房仲業者則指出，營建業對政策的資金控管相當有感，雖未來幾年還有近 2、3 年的預售熱銷案子可交屋入帳，但後續預售市場表現清淡，有待觀察今年底銀行的自主管理實施屆滿一年，資金面是否有新變化。