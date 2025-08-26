〈房產〉每3間就有1間 全台屋齡逾40年老屋交易占比創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-26 11:27

‌



近年房價持續飆漲，越來越多的購屋民眾轉向選擇大齡中古屋，依據內政部不動產資訊平台統計，截至今年第一季，全台平均買賣屋齡高達 30.89 年，寫下歷史新高，其中，屋齡 40 年以上中古住宅的交易筆數達 7,201 筆，占全台住宅買賣總筆數的 23,164 筆的 31.1%，同樣刷新紀錄。

每3間就有1間 全台屋齡逾40年老屋交易占比創新高。(鉅亭網記者張欽發攝)

這樣的占比統計，顯示幾乎每 3 筆交易裡面就有 1 筆是屋齡 40 年以上的老屋，顯見老屋交易的確愈發熱絡。對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，老屋價格親民，坪數實在，且未來具備危老都更的發展潛力，確實值得購屋民眾關注，不過，由於老屋屋齡較高，購買過程中仍有一些眉角需要留意。

‌



莊思敏指出，最近幾年老屋交易愈來愈熱絡，推估主要有三個原因。首先就是價格問題，與預售屋、新成屋相比，老屋房價普遍較低，更容易入手，而且新建案因建商有成本考量，讓價空間比較有限，相對之下，老屋的屋主在議價上通常更具彈性，對買方更有吸引力。其次，地段價值也是老屋的一大亮點，大多數都市區的老屋都坐落在地段精華的市中心，交通便利、生活機能完善，反觀新推案則多位處蛋白區甚至蛋殼區，周邊配套仍處於發展階段，對自住型的買方而言，這些精華區的老屋往往更能滿足實際生活需求。

再者，最近幾年在政府積極推動都更與危老改建政策下，不少老舊建物經重建後都迎來身價翻漲，這也吸引了許多投資型買方進場，進而帶動老屋交易的升溫。

進一步觀察六都屋齡 40 年以上中古屋的交易占比，以台北市最多、高達 55.7%，其後分別是新北市 30.8%、台南市 30.3%、台中市 28.6%、高雄市 23.2% 以及桃園市 19.8%。對此，莊思敏表示，台北市土地開發已趨於飽和，區內可供大面積開發的素地資源相當有限，市場供給以中古屋為主，再加上新建案開價動輒上百萬，而中古屋仍普遍落在 7-8 字頭上下，在比價效應下，選擇中古屋的購屋民眾自然更多。至於，屋齡 40 年以上中古屋交易佔比最低的桃園市，主要是因為與雙北精華區相比，桃園購屋門檻相對較低，且區內又有較多的新興重劃區，新建案供給充足，購屋民眾的選擇性多，因此拉低了中古屋的交易佔比。