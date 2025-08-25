〈房產〉首創結合運動園區捷運聯開案「高雄捷運O9站BC基地」正式招商

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-25 14:16

高雄市政府今 (25) 日舉辦「高雄捷運橘線 O9 苓雅運動園區站土地開發案 - BC 基地」招商說明會，繼捷運 O9 站聯合開發案 A 基地成功招商後，BC 基地仍吸引藏美建設、達麗建設 (6177-TW)、聯上實業 (4113-TW) 等逾 15 家潛在投資人了解招商條件，顯示各界對高雄未來發展潛力的高度信心。

結合運動園區捷運聯開案「高雄捷運O9站BC基地」正式招商。(圖：高雄市政府提供)

「高雄捷運橘線 O9 苓雅運動園區站土地開發案 - BC 基地」為高雄罕見的大面積單一產權開發案，B 基地面積 1436 坪、C 基地面積 3131 坪，容積率高達 630%。預估開發量體分別可達 1.6 萬坪及 3.6 萬坪，合計開發總樓地板面積約 5.25 萬坪，總銷金額上看 220.4 億元

高雄市政府副市長林欽榮強調，「現在是投資高雄最好的時機」，主要基於四大發展利多包括台積電 (2330-TW)2027 年 5 個廠區全數量產，將有 7000 多名員工進駐，奠定半導體產業基礎。

同時，AI 產業緊接發展，形成「半導體 + AI」雙引擎成長模式。加上金管會選定高雄為亞洲資產管理中心，將帶來龐大 A 辦及住宅需求。而陽明交大、清華大學高雄分部今年 9 月招生，專攻半導體及 AI 碩博士課程，預計 2029 年將有 4000 多位師生，每年產出 500-600 位博碩士，為產業提供高階人才。

林欽榮指出，去年高雄簽約民間投資公辦都更、BOT、捷運聯合開發案件達 10 案，經財政部認列投資金額 493 億元，榮登全國招商王；今年預計再簽約 14 案，民間投資金額預估突破 900 億元，可望連續兩年蟬聯全國招商王。

此次招商的 O9 苓雅運動園區站 BC 基地，是全台首例 TOD 結合運動園區的捷運場站開發案，O9 案總面積達 2.03 公頃，預計引入新台幣 171 億元的總投資。其中，A 基地已於今年 4 月 30 日選出最優申請人，而本次公告招商的 B、C 基地，將共同拼湊起「O9 運動樂活新都心」的完整藍圖。

捷運局長吳嘉昌指出，本次 O9 捷運開發案緊鄰全新啟用的「Kaohsiung Highline」苓雅運動園區。這個由中正體育場華麗轉身改造而成的開放式場域，擁有一條 600 公尺的環形高架市民散步道，並整合了公園遊憩、商業服務機能與多元運動設施，已於今年 4 月 19 日啟動。同時，周邊整體道路及生活場域也一併改善，周邊公共設施包含滯洪公園、綠地及綠兼道等公共設施，及輔仁路、輔仁路 7 巷及四維一路等道路系統，已經動工興建預計 2026 年底完工優先到位。

此案招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信強調，O9 站基地具備極佳的區位優勢，距離國道 1 號高雄交流道僅 1 分鐘車程，捷運橘線一站可達衛武營藝文聚落，連結國家級衛武營藝術文化中心與三井 LaLaport 購物中心，形成「運動—藝文—商業」三位一體的黃金生活圈。本案為高雄罕見的大面積單一產權開發案，B 基地面積 1436 坪、C 基地面積 3131 坪，容積率高達 630%。預估開發量體分別可達 1.6 萬坪及 3.6 萬坪，合計開發總樓地板面積約 5.25 萬坪，總銷金額上看 220.4 億元，投資效益可期。本次兩基地採同時公告各別招商，皆為獨立案件，投資人可選擇投資 1 基地或是 2 基地。