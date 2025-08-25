〈房產〉六都大樓+車位中位價全站上1100萬元 兩年全台房價多出178萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-25 14:38

‌



依內政部統計查詢網實價統計，全台住宅大樓含車位的中位數房價為 1378 萬元，比起新青安上路前一季多出 178 萬元，六都住宅大樓含車位的中位數房價全數站上 1100 萬元，且六都扣除台北市，普遍住宅大樓含車位的產品，房價都較 2 年前多出 188-255 萬元。

六都大樓+車位中位價全站上1100萬元 ，兩年全台房價多出178萬元。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023 第三季台股從 1.7 萬點慢慢漲到 2.4 萬點，資金行情動能強勁，再加上新青安後民眾對於房價看漲預期厚，帶動房市出現一波漲勢，不過就在去年第三季央行的第七波管制過後，房市就轉趨理性，但整體房價相較於兩年前仍有一段明顯漲幅，尤其是基期較低的區域，漲幅更為顯著。

‌



統計顯示，2023 年第二季住宅大樓加車位全國的房價中位數是 1200 萬元，今年第二季則是增加到 1378 萬元，房價中位數多出 178 萬元，六都近兩年房價都出現明顯上揚，新北市住宅大樓加車位的中位價從 2023 年第二季的 1480 萬元，今年第二季則是 1700 萬元，多出 220 萬元，桃園市則是從 1100 萬元增加到 1346 萬元，台中市從 1250 萬元增加到 1438 萬元，台南則是從 845 萬元增加到 1100 萬元，高雄市則是從 2023 年第二季的 1010 萬元，增加到 1200 萬元。