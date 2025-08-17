鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-17 17:00

據《金融時報》週日（17 日）報導，歐盟正試圖防止美國將該區的《數位服務法案》（DSA）列為關稅談判焦點，目前雙方正在就上個月達成的貿易協議的正式聲明的最終細節進行磋商。

美歐關稅協議受阻！歐盟《數位服務法案》成美國談判焦點。(圖：Shutterstock)

該報稱，歐盟官員表示，雙方在「非關稅壁壘」（美國稱其包括《數位服務法案》）相關措辭上的分歧，使聲明被擱置。目前，歐盟、白宮及美國國務院尚未對此事作出回應。

據《金融時報》報導，這份關稅聲明原本預計在歐盟主席馮德萊恩和美國總統川普於 7 月宣布這一消息幾天後發布，但卻因為《數位服務法案》卡關。

7 月的關稅協議將大部分歐盟商品的進口關稅定為 15%，僅為原先威脅的一半，成功避免了兩國間可能爆發的更大規模貿易戰。歐盟與美國合計約占全球貿易的三分之一。

然而，美方希望保留對歐盟《數位服務法案》可能讓步的空間，因美國認為該法案限制言論自由，並增加美國科技公司成本；但歐盟委員會則表示，放寬這些規定是「紅線」，不可妥協。

歐盟的《數位服務法案》是一項里程碑法律，旨在透過迫使科技巨頭加強打擊仇恨言論和兒童性虐待等非法內容的力度，使網路環境更加安全、公平。