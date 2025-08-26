鉅亨網新聞中心 2025-08-26 12:59

美聯社報導，以色列軍方於當地時間 8 月 25 日對加薩走廊南部的納賽爾醫院發動空襲，造成至少 20 人死亡，其中包括 5 名新聞記者。此事件引發國際社會的廣泛譴責，多方呼籲對此進行徹底調查。

以色列空襲加薩醫院釀20死 包括5名記者 多國籲徹查。(圖:shutterstock)

根據加薩衛生部門官員的報告，襲擊分為兩輪。第一輪襲擊命中醫院上層的手術室及醫生宿舍，造成至少 2 人死亡。當救援人員與記者趕往現場時，第二輪空襲擊中了外部樓梯間，導致額外 18 人死亡，其中包括來自路透社、美聯社和卡達半島電視台等媒體的 5 名記者。此外，兩次攻擊總共造成約 80 人受傷。

事件發生後，美聯社與路透社聯合致信以色列當局，對以軍襲擊記者的行為表達「憤怒」。

針對此次空襲，以色列軍方發言人埃菲 · 德夫林聲稱，以軍不針對平民，並已就相關空襲啟動內部調查。以色列總理內塔尼亞胡的辦公室則將此襲擊稱為一起「悲劇性意外」，並表示軍方正在進行調查。