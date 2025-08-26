〈美股盤後〉市場屏息等待輝達財報 三大指數盡墨

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-26 05:38

在聯準會主席鮑爾上週暗示 9 月可能降息後，美股本週謹慎開局，市場屏息等待輝達財報，美債殖利率攀升，三大指數週一 (25 日) 盡墨，標普 500 指數收黑 0.43%，未能延續上週五在鮑爾演說帶動的強勁漲勢。



市場持續消化鮑爾上週五在傑克森霍爾經濟研討會上的鴿派訊號。鮑爾指出，勞動市場看似平衡，但這種平衡頗為奇特，出自於勞力供需兩端顯著放緩，這意味就業下行風險正在上升。 目前政策仍在限制性領域，「基本展望及風險平衡的轉變，我們可能有必要調整政策立場。」

CME FedWatch 數據顯示，9 月降息 1 碼的機率升至 84%。美國達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 週一稱，貨幣市場可能在季末面臨壓力，但仍有縮表空間。

投資人也關注聯準會下次利率會議前即將發布的關鍵經濟報告，其中聯準會最重視的通膨指標將於週五公布。

政經方面，美國總統川普在白宮會晤南韓總統李在明時表示，不排斥重新談判美韓貿易協定，並考慮向韓國採購船艦。他同時指出，將就阿拉斯加石油開採議題與韓國達成協議。

美股週一 (25 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 349.27 點，或 0.77%，收 45,282.47 點。

那斯達克指數下跌 47.243 點，或 0.22%，收 21,449.292 點。

S&P 500 指數下跌 27.59 點，或 0.43%，收 6,439.32 點。

費城半導體指數上漲 1.84 點，或 0.03%，收 5,756.30 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 17.52 點，或 0.12%，收 15,222.69 點。

上週五創高後，市場出現回調，標普 11 大板塊中有 7 大板塊收低，防禦型板塊普遍承壓，消費必需品 (-1.62%)、醫療保健 (-1.44%)、公用事業 (-1.16%) 領跌，通信服務 (+0.44%) 與能源 (+0.26%) 小幅上揚。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收黑。Meta (META-US) 跌 0.20%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.26%；Alphabet (GOOG-US) 上漲 1.18%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.39%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.12%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.20%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.36%。

企業新聞

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 收紅 1.03% 至每股 179.83 美元，輝達週三收盤後將公布財報，市分析師預期其營收與獲利指引將優於預期，受惠於 AI 需求強勁及川普政府放寬 H20 AI 晶片對中國的銷售禁令，相關營收有望回升。若業績超預期，相關科技股有望再創新高。

英特爾 (INTC-US) 收低 1.01% 至每股 24.55 美元，公司在監管文件中警告川普政府入股風險，可能影響未來取得政府補助的能力、衝擊海外營收，且美國政府以低於市價入股將稀釋現有股東權益。

鐵路營運商 CSX (CSX-US) 重摔 5.12% 至每股 32.81 美元，股神巴菲特透露，波克夏不打算再收購另一家鐵路公司，但雙方可能加強業務合作。

製藥股週一全面承壓，整體走勢偏弱，Merck (MRK-US) 挫跌 2.36%，輝瑞 (PFE-US) 下跌 2.86%、阿斯特捷利康 (AZN-US) 收低 1.62%。川普週一表示，他推動的最惠國政策旨在大幅壓低美國處方藥價格，將降低藥品價格 1400% 到 1500%。

美國週一建議將銅、鉀鹽、錸、白銀、鉛及矽等 6 種礦物新增到 2025 年關鍵礦物草案清單中，化肥股聞訊喜漲，Intrepid Potash (IPI-US) 大漲 4.43%。

蘋果 (AAPL-US) 微跌 0.26% 至每股 227.16 美元，報導稱，該公司啟動為期三年的計畫，全面改造 iPhone 硬體與軟體設計。

Keurig Dr Pepper(KDP-US) 暴跌 11.48% 至每股 31.10 美元，該公司宣布以約 180 億美元收購荷蘭咖啡製造商 JDE Peet’s，交易完成後將拆分為咖啡與冷飲兩大業務。

華爾街分析

Nationwide 市場策略師 Mark Hackett 稱，他不會驚訝市場漲勢再次擴大，可能由小型股領漲，但他警告，大型科技股估值已經偏高，進一步上漲將更難以合理化。

盈透證券經濟學家 Jose Torres 點評：「週一交易缺乏催化劑。部分遲滯源於交易員重新評估鮑爾的鴿派立場。雖然市場普遍認為九月會降息，但十月和十二月仍是取決於數據的會議。」

NatAlliance Securities 國際固定收益主管 Andrew Brenner 認為：「雖然我們仍預計聯準會會在九月降息，但現在必須弄清楚這將是一個『鴿派降息』還是『鷹派降息』。我們不想讓人覺得通膨不重要，但對經濟的真正未知風險是就業情況。」