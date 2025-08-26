【Joe’s華爾街脈動】關鍵利空消除，為台股上攻奠定基礎
Joe Lu
鴿派聯準會言論與台積電的澄清提供雙重順風，週三輝達財報成 AI 供應鏈焦點
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 25 日 美東時間
摘要
- 在全球市場處理聯準會的鴿派轉向，以及台積電 (TSMC) 股權疑慮消除這兩大利多催化劑的同時，美國市場呈現出戰術性的謹慎背景。
- 在輝達 (NVIDIA) 的關鍵財報公布前，美國股市在平靜的交易日中收低。台灣股市在上週的拋售後，目前有望迎來反彈。
- 美國公債殖利率微升至 4.28%，但仍遠低於近期高點，因固定收益市場已反應年底前聯準會將降息兩次。
- 本週的美國個人消費支出 (PCE) 通膨數據是下一個關鍵發布，但其市場影響力因聯準會已明確釋出即將調整政策的訊號而有所減弱。
- 台積電董事長魏哲家明確的聲明，證實美國政府不會取得股權，解決了半導體產業一個主要的不確定性來源。
台灣半導體產業一個關鍵利空的消除，加上日益鴿派的美國聯準會，(全文未完)
