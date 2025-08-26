鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-26 05:30

‌



多年來，軟體公司一直是華爾街投資機構的喜愛之物。高利潤率、低資本需求及廣闊的業績成長前景，讓創投家 Marc Andreessen 在 2011 年喊出「軟體公司正在吞噬世界」的口號，並推動廣義軟體公司股價長期走牛，微軟、谷歌等軟體巨頭更是吸引全球資金湧入。

AI時代軟體股兩樣情！微軟Meta深獲青睞 賽富時Adobe等「舊技術」公司市值腰斬​（圖：Shutterstock）

過了大約 13 年後，AI 再次點燃軟體股投資熱情。自 2024 年起，全球科技股投資重心涵蓋 AI 算力基礎設施及 AI 應用軟體端，Applovin、Trade Desk 等 AI 應用公司估值大幅提升，背後邏輯是未來各產業的生成式 AI 應用和「AI 智能體」可望大量湧現，大幅提升社會生產力，這也讓全球資金大量流向核心軟體股。

‌



為了增效降本，企業大力推動生成式 AI 應用與 AI 智能體的應用。以 OpenAI Deep Research 和 Manus 為代表的 AI 智能體，能自動化重複任務、分析大數據、提供即時洞察并快速決策，提升企業經營效率，對個人學習和工作也有類似增效作用，還能參與全球大型專案各階段，加快進度。

自 2024 年以來，受惠於 AI 應用軟體需求成長，「AI + 數位廣告」領域的 Applovin 和「AI + 數據分析」領導者 Palantir 業績和展望強勁。這不僅顯示 AI 算力基礎設施需求旺盛，也說明 AI 軟體應用端，尤其是企業級 AI 應用軟體需求旺盛且加速滲透。

Meta 在「AI + 數位廣告」推動下業績遠超預期，也將 2025 年資本支出上調，顯示 Meta 廣告業務成長對 AI 基礎設施投資的支撐。

然而，並非所有軟體股都搭上 AI 熱潮的快車。一些軟體股因軟體產品「溢價崩塌」和「舊技術」焦慮，成為 AI 熱潮下的受害者。

賽富時、Adobe 等標普 500 指數中的科技股表現不佳，至少下跌 16%，蒸發市值約 1​​600 億美元。截至今年 6 月，投資人連兩月從美股軟體與服務業撤資。

摩根士丹利一籃子 SaaS 類軟體公司股票今年下跌逾 6%，Asana 等幾檔 SaaS 軟體類股票跌幅超 29%。

投資人擔心 AI 威脅基於 SaaS 的傳統產業，對編寫客戶關係管理和後台職能軟體的公司威脅更直接。

Brave Eagle Wealth Management 投資長 Robert Ruggirello 表示，人們因技術過時風險而謹慎以對。

不過，微軟、甲骨文等軟體巨頭自 2023 年以來股價表現優異，這些公司能在人工智慧策略上主動出擊，投入大量資金開發新軟體產品線和擴大 AI 算力基礎設施。

Meta 營收成長加快，Palantir 銷售額可望大幅成長，CrowdStrike 等網路安全公司股價也表現亮眼。

對於許多普通軟體公司，AI 威脅真實存在，恐顛覆其業務價值主張。投資人不確定 AI 能否取代部分軟體公司產品，一些公司的客戶增速走緩更導致股價下挫，投資人如今更謹慎，拋售無可靠 AI 策略的軟體公司股票。