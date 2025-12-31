鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-31 13:50

全球智慧清潔電器領軍企業石頭科技 (688169-CN) 近日榮膺「年度中企出海優秀案例」，石頭科技從產品貿易到品牌價值的全球化進階路徑獲權威認證。自 2018 年出海以來，石頭科技產品已進入全球 170 餘個國家和地區，服務超 2000 萬家庭用戶，今年前三季出貨 378.8 萬台、21.7% 全球市佔率穩居行業首位，在美國、德國等核心市場持續領先。

市值393億人民幣！石頭科技斬獲出海標竿榮譽 港股IPO開啟全球化新旅程(圖取自官網)

石頭科技的全球化競爭力源自於對使用者需求的深度洞察與科技研發的持續投入，其智慧掃地機器人以「安靜高效」為核心體驗，搭載雷射導航、AI 避障等創新技術，在德國《Stiftung Warentest》評測中斬獲清潔性能、續航力等六項滿分。

針對歐美家庭地毯清潔痛點開發的旋轉加壓擦地模組，在日本市場實現 90% 復購率。為支持全球化運營，石頭科技在德國慕尼黑、日本東京設立研發中心，組成本土化工程師團隊，實現產品功能與區域使用場景的精準匹配。

資本市場起伏見證了石頭科技的轉變。2021 年 6 月，該公司股價飆漲至每股 1494.99 元 (人民幣，下同)，創 A 股千元股神話，市值突破千億，但隨著全球掃地機器人產業降溫及「增收不增利」困境顯現，市值一度縮水至 393 億元。

面對挑戰，石頭科技創辦人昌敬啟動策略升級，一方面深化「去小米化」進程，透過推出高階產品 P10 Pro(定價 3999 元) 搶佔溢價市場，推動自有品牌佔比提升至 95%；另一方面跨界具身智慧領域，今年 3 月發表全球首款五軸摺疊仿生機械手 G30 手架，實現跨款平面從平面上折疊的錶面設計。

2025 年底，石頭科技收到證監會《境外發行上市備案通知書》，正式啟動港股 IPO，此舉旨在破解「增收不增利」困局。今年前三季，該公司營收 120.66 億元，年增 72.22%，淨利卻下滑 29.51% 至 10.38 億元，現金流淨額為負 10.6 億元，港股融資管道將為具身智慧研發及全球通路擴張注入關鍵資金。

值得關注的是，小米系資本作為早期重要投資方，透過多輪減持累計獲利超 40 億元，雙方「和平分手」後仍保持生態協同。

石頭科技的未來押注於具身智慧賽道。在央視紀錄片《AI 向新力》中亮相的 G30 機器人，展現了抓取、搬運、互動等立體空間服務能力，被業界視為家庭服務機器人的雛形。

石頭科技創辦人昌敬將其定義為「掃地機器人的升維形態」，打算憑藉全球 21.7% 的掃地機器人市佔率，向家庭場景輸出具身智能解決方案。這項策略已吸引騰訊、紅杉中國等機構關注，其新能源汽車子公司洛軒智能累計融資超 10 億美元，2026 年銷售目標鎖定 3 萬輛。

從代工生產到自主品牌，從單一品類到生態佈局，石頭科技的出海之路折射出中國製造的價值躍遷，其海外營收佔比已突破 60%，在土耳其、南韓等新興市場市佔率超 30%，並透過贊助英超球隊、簽約 NBA 球星等本土化行銷打入主流消費圈層。

分析人士指出，港股上市將加速其「全球研發 + 區域營運」模式的成熟，而具身智慧的技術儲備可望重塑家庭服務機器人產業格局。當掃地機器人遇上 AI，石頭科技正以「中國智造」之名叩響全球高端市場的大門。