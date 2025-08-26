鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-26 09:00

中國「國產 AI 晶片第一股」寒武紀 (688256-CN) 周一 (25 日) 股價延續強勢表現，單日漲幅達 11.4% 至每股人民幣 1384.93 元，近 5 個交易日累計漲逾 45%，最新市值突破 5794 億元大關。這家成立僅 9 年的科創企業正經歷資本市場前所未有的價值重估。

寒武紀5天漲45%！市值近人民幣5800億創辦人身家飆上千億 成A股新「股王」候選人（圖：Shutterstock）

市場情緒的爆發源自於多重利好疊加。中國國產大模型 DeepSeek-V3.1 發佈時有關新型參數精度的表述引發行業熱議，市場普遍解讀為新一代國產晶片客制化需求的信號，直接帶動寒武紀與海光信息次日雙雙漲停作收。

隨後的 2025 年中國算力大會釋放出更強勁的政策訊號，中國工信部明確將引導智慧算力設施合理佈局，今年內中國智慧算力規模成長速度料將突破 40%。

高盛周日 (24 日) 發布的研究報告中將寒武紀目標價大幅上調 50% 至 1835 元，這一較目前股價仍有 32% 的上行空間，看漲邏輯聚焦於三大核心要素，分別是中國國內雲端服務商資本開支、晶片投資平台以及擴張資金。

作為中科院計算所技術轉化的標竿企業，寒武紀自 2016 年創立以來持續深耕 AI 晶片領域，2020 年登陸科創板時創造的「國產 AI 晶片第一股」紀錄至今未被打破。

財報數據顯示，寒武紀今年首季實現營收 11.11 億元 (人民幣，下同)，年增率高達 4230%，連兩季維持獲利態勢，歸母淨利達 3.55 億元，這一數字接近去年全年水準。

值得關注的是，寒武紀去年末季首度實現單季獲利後，今年呈現加速成長態勢。

隨著股價飆升，創辦人陳天石的身家水漲船高。這位 1985 年出生的中科大博士、中科院計算所前研究員目前持有該公司 28.63% 股份，對應市值約 1659 億元。