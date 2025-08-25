54%美國員工受影響、造成2兆美元損失的最新職場現象是什麼？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-25 21:47

美國職場出現「安靜崩潰」新趨勢，54% 員工經歷感受到工作上不快樂的情緒。專家指出，此現象雖不如「安靜離職」明顯，但同樣危險，在經濟放緩的環境下，員工感到疏離卻無法轉職，造成約 2 兆美元生產力損失。

專家警告「安靜崩潰」現象雖不如安靜離職明顯，但同樣對企業造成重大損失。(圖:Shutterstock)

根據《CNBC》周一（25 日）報導，「安靜離職」根據 ResumeBuilder 定義，是指員工在工作中只做最基本要求。而雲端學習平台 TalentLMS 創造的「安靜崩潰」概念，指的是「持續的職場不快樂情緒，導致工作投入度下降、績效變差，以及離職慾望增強」。

報告指出，安靜崩潰與安靜離職相比，可能不會立即反映在績效指標上，但它同樣危險。

超過半數員工受影響

根據 TalentLMS 報告，超過半數 (54%) 受訪員工表示經歷某種程度的安靜崩潰，47% 的人表示很少或從未有過這種感覺。

專業服務公司安永 (EY) 美洲辦事處首席健康官 Frank Giampietro 透過電子郵件表示，安靜崩潰和安靜離職是「一體兩面」，都是對職場倦怠的回應，如果不加以解決，都可能成為企業問題。

經濟放緩加劇困境

求職網站 Indeed 高級經濟學家 Cory Stahle 表示，安靜崩潰、安靜離職和大離職潮等術語都反映勞動市場的潛在趨勢。

「大離職潮很大程度上是人們跳槽，這確實反映在基礎數據中。」但現在就業市場不佳，更多人被迫留在原本的工作崗位上，沒有簡單方法解決安靜崩潰的經歷。

蓋洛普職場專家 Jim Harter 指出，安靜崩潰是描述員工疏離感的另一種方式，這些員工感覺與雇主聯繫較少、滿意度較低，更可能尋找其他工作。根據蓋洛普 8 月報告，美國員工投入度不足造成約 2 兆美元生產力損失。

專家建議雙向努力

在 2021 年末至 2022 年大離職潮高峰期，員工如想轉職有充足機會選擇，同時薪資快速上漲。但當前美國陷入的是低招聘、低裁員狀況。

聯準會數據顯示，自 2 月起留任員工薪資成長已超越轉職者。Stahle 表示：「隨著職缺減少、薪資成長放緩，人們轉職意願降低。」