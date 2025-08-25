〈房產〉購屋門檻再墊高 台北2000萬元以上中古屋交易占比過半數

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-25 11:39

‌



購屋門檻再墊高，房仲業者盤點雙北市近三年屋齡 5 年以上的中古屋，各總價帶交易量占比的變化，發現台北市總價 2000-4000 萬元，不但一直是主力總價帶，占比還逐年增加，今年上半年占比達 35.7%。而新北市則是總價 1500 萬元內仍為交易主流，今年上半年占比合計為 63.1%，仍受購屋族群的青睞。

台北2000萬元以上中古屋交易占比過半數。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計數據顯示，在這三年間，台北市各總價帶占比無明顯的變化，增加最多的為總價 2000-4000 萬元，從 33.4% 增加 2.3 個百分點至 35.7%，為主力總價帶，總價小於 2000 萬元的占比都有小幅減少的趨勢。

‌



台北總價 2000 萬元以上交易占比過半，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來房價高漲，使台北市低總價產品越來越少。此外，台北市土地開發已幾近飽和、老屋更新速度緩慢，但自住需求穩定，在供給跟不上的狀況下，房價持續墊高，原本屬低總價的產品又被推升至更高價位，也使部分購屋族群，轉而往新北或桃園買房，出現「脫北潮」現象。

另一方面，換屋族與中、高資產族群有較強的負擔能力，即使受房貸緊縮和信用管制衝擊，仍積極進場，讓中、高總價產品的交易動能獲得支撐，今年上半年，台北總價 2000 萬元以上的占比都有提升，占比合計為 50.7%。

新北市雖然房價較台北市低，但同樣有低總價產品占比下滑的趨勢。三年間，減少最多的為總價小於 1000 萬元，從 39.0% 減少 7.1 個百分點至 31.9%，不過總價小於 1500 萬元的占比合計仍超過 6 成，顯示總價 1500 萬元以下為新北中古屋主力交易帶。

陳金萍分析，這幾年房價持續上漲，也使新北市各區的房價被推升，尤其是核心區域如板橋、新店、中永和等區，價格正快速往台北市房價靠攏，也讓低總價產品數量減少，使新北總價小於 1500 萬元的占比也明顯減少，從 70.3% 減少至 63.1%。