美國政府入股英特爾 郭明錤：三大關鍵因素不適用台積電與三星

鉅亨網新聞中心 2025-08-25 16:05

‌



英特爾示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

郭明錤說，晶圓代工是國家級戰略資源，若有外國政府入股，無異於將最重要的國家級戰略資源之部分所有權交給外國政府，可能會引起潛在的政治風險，而這應是美國政府不樂見的。

‌



若從企業端角度來看。台積電與三星目前是獲利，因此會在意普通股初級股造成每股盈餘稀釋。其次，台積電與三星沒有肩負振興美國半導體的責任，政治中立才有助於長期營運。

若觀察美國政府入股英特爾，美國政府原本就計劃提供 89 億美元補助 Intel，差別在於美國政府現在可取得該英特爾的 9.9% 股權，每股 20.47 美元的價格購買 4.333 億股。

此 4.333 億股為普通股初級股 (primary shares of common stock)，但美國政府並不打算干預英特爾運營，故放棄普通股權利，如董事會代表權或其他治理或資訊權利，此被動式投資最大幅度降低了市場對政府可能干預英特爾營運的擔憂。

初級股可確保英特爾能直接收到美國政府投資資金。目前絕大部分股東在意的應是英特爾何時由虧轉盈與先進製程能力，故即便這會稀釋每股盈餘但應不會有股東反對。

郭明錤認為，美國政府取得英特爾股權目的為長期策略扶持，並非緊急紓困，且不希望未來數年英特爾因支付固定股利而增加財務負擔並影響到資本支出，故不選擇特別股。

美國政府入股英特爾的最大意義在於提供強而有力的背書，強化英特爾大到不能倒的信念。這對英特爾先進製程技術並無幫助，但會讓市場願意用更低的折現率重新評價英特爾股價淨值比 (PB ratio)，有助提高其估值地板 (valuation floor) 與改善股市表現，間接幫助英特爾運營。