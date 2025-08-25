美國政府入股英特爾 郭明錤：三大關鍵因素不適用台積電與三星
鉅亨網新聞中心
美國政府日前宣布取得英特爾 (INTC-US)9.9% 股權，以「補助換股權」的模式震撼業界，引發台韓兩地政府關注。天風國際分析師郭明錤今 (25) 日指出，該模式不適用於台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與三星，主要有三大因素，包括「補助換股權」恐引發潛在政治風險，以及企業端擔憂稀釋獲利與必須維持政治中立的角色。
郭明錤說，晶圓代工是國家級戰略資源，若有外國政府入股，無異於將最重要的國家級戰略資源之部分所有權交給外國政府，可能會引起潛在的政治風險，而這應是美國政府不樂見的。
若從企業端角度來看。台積電與三星目前是獲利，因此會在意普通股初級股造成每股盈餘稀釋。其次，台積電與三星沒有肩負振興美國半導體的責任，政治中立才有助於長期營運。
若觀察美國政府入股英特爾，美國政府原本就計劃提供 89 億美元補助 Intel，差別在於美國政府現在可取得該英特爾的 9.9% 股權，每股 20.47 美元的價格購買 4.333 億股。
此 4.333 億股為普通股初級股 (primary shares of common stock)，但美國政府並不打算干預英特爾運營，故放棄普通股權利，如董事會代表權或其他治理或資訊權利，此被動式投資最大幅度降低了市場對政府可能干預英特爾營運的擔憂。
初級股可確保英特爾能直接收到美國政府投資資金。目前絕大部分股東在意的應是英特爾何時由虧轉盈與先進製程能力，故即便這會稀釋每股盈餘但應不會有股東反對。
郭明錤認為，美國政府取得英特爾股權目的為長期策略扶持，並非緊急紓困，且不希望未來數年英特爾因支付固定股利而增加財務負擔並影響到資本支出，故不選擇特別股。
美國政府入股英特爾的最大意義在於提供強而有力的背書，強化英特爾大到不能倒的信念。這對英特爾先進製程技術並無幫助，但會讓市場願意用更低的折現率重新評價英特爾股價淨值比 (PB ratio)，有助提高其估值地板 (valuation floor) 與改善股市表現，間接幫助英特爾運營。
估值地板可約略視為股價強力支撐區的概念。英特爾過去的估值地板約 20 美元，故跌破後常見到強力買盤進駐。而美國政府入股與取消「資金收回」(claw-back) 條款，都對提高估值地板有顯著幫助。
- 關稅角力持續戰！資產配置策略一次掌握
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 川普與英特爾合作不只收購股份！美政府或助推18A先進製程與主要客戶布局
- 三星傳欲與英特爾合作！力拚川普政府貿易紅利
- 美國拿下英特爾10%+5%股權證！川普大樂：政府沒花錢 超棒！
- 台積電提前布局 2奈米製程率先移除中國製設備
下一篇