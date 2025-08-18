〈房產〉新北市Q2預售屋 板橋成交件數及成交金額97.5億元居冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-18 14:14

‌



新北市 2025 年第二季預售屋實價登錄，共計揭露 2319 件，總成交金額 484.3 億元，本季各行政區預售屋交易件數互有漲跌，增加幅度較多行政區為板橋區、新莊區及林口區，而中和區及三重區交易件數則減少最多，統計全市交易量整體較上季增加 0.2%、總成交金額減少 6.6%。板橋區申報件數 451 件、成交總金額 97.5 億元，位全市之冠。

新北市Q2預售屋 板橋成交件數及成交金額97.5億元居冠。(鉅亨網記者張欽發攝)

新北市政府地政局地價科科長蕭湘君表示，分析 2025 年第二季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等 10 個蛋黃區的預售屋，主要成交案件單價區間為 70 萬元以上，區間占比為 70%，較上季相同區間減少 15%，而 60-70 萬元區間占比居次，為 24.6%，較上季相同區間增加 16.1%；成交總價區間則以 1500- 2000 萬元為主流，占比 30.8%，較上季相同區間增加 3.1%。其他非屬蛋黃區之行政區以每坪單價 50-60 萬元區間為最大宗，整體占比為 35.6%，較上季增加 8.3%；總價部分以 1000- 1500 萬元為大宗，占比 37.1%，較上季同區間增加 2.2%。

‌



另分析交易熱絡行政區，成交均價以中和區 85 萬元居首，板橋區、三重區及新店區分別以 78.8 萬元、76.4 萬元及 71.6 萬元緊追在後，其次為新莊區、林口區及土城區，每坪單價 63.4-69.8 萬元，最後則為淡水區，每坪單價為 41.2 萬元；與前季相比，2025 年第二季中和區、新店區，分別上漲 8.5%、8.3%。

分析成交均價上漲原因，中和區本季交易位於捷運永安市場站成交案例增加，交易單價達每坪 101-122 萬元，上季集中在連城路與錦和路路口，每坪單價約 70-88 萬元。

新店區本季交易案例主要在新和國小站附近，交易單價每坪約 60-70 萬元，上季則交易集中在安康路二段，每坪單價約 50-56 萬元。

而林口區、三重區成交均價則分別下跌 5.9% 及 4.6%，分析下跌原因係本季林口區交易主要集中新市鎮外圍交易單價較低的預售屋建案，成交區間為每坪約 53-75 萬元，上季交易集中在林口新市鎮內文化三路一段，每坪約 63-80 萬元。