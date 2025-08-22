〈房產〉最親民3房以上捷運宅 「這兩站」千萬元內就能買逾3房捷運宅

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-22 12:31

想要靠近捷運，同時也不想犧牲居住空間。房仲業者根據近一年台北捷運各站周邊 3 房以上的住宅成交資料，統計大樓、公寓平均總價最低的前五大捷運宅。其中，淡水站近一年周邊 3 房以上大樓、公寓住宅的平均成交總價分別為 1288 萬元與 637 萬元，為本次統計中總價最親民的捷運站。

最親民3房以上捷運宅 「這兩站」千萬元內就能買逾3房捷運宅。(鉅亨網張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，淡水站房價相對親民，主要受距離市中心遠、通勤時間較長，使得房價相對親民。近年來隨著交通建設持續推進，改善淡水區交通不便的缺點，再加上建築成本不斷上漲，帶動新大樓產品房價不斷推高，也可觀察到大樓和公寓類型產品價格落差大的現象。

其次為中和新蘆線的丹鳳站，近一年大樓平均總價為 1703 萬元、公寓為 977 萬元，不管是大樓還是公寓產品，都是台北各捷運站中的第二名。陳金萍表示，丹鳳站屬於下新莊區域，整體發展較上新莊緩慢，站點周邊設有不少工廠，環境偏向住、工混和，且物件屋齡較高，因此整體價格偏低。不過，丹鳳站鄰近輔大商圈、中正路核心地帶及塭仔圳重劃區，區內學校、市場與商圈機能成熟，加上政府有意推動當地都市計畫轉型，房市發展潛力值得關注。

而除了淡水、丹鳳站外，環狀線的幸福站與中和新蘆線的三重國小站、新莊站周邊公寓產品也僅剛突破千萬門檻，對預算有限的自住買方來說仍具備高性價比。陳金萍表示，榜上的捷運站多座落在新莊區，幸福站位於新莊東側，鄰近新莊副都心與頭前重劃區，交通十分方便，轉搭桃園機場捷運、中和新蘆線只需要一站，生活機能優秀，可謂是兼具通勤效率與生活便利，而站點周邊近一年房公寓平均總價約 1044 萬元，房價相對實惠。而新莊站作為中和新蘆線的轉乘樞紐，交通路網完善，且鄰近中平商圈、文教設施與行政機關，生活機能豐富。

而三重國小站則距離台北市中心相當近，從該站搭乘一站即進入北市，最快 12 分鐘可到達台北車站，區域生活機能成熟，學區、公園與商圈皆近，近一年 3 房公寓平均總價約 1047 萬元，相對於北市來說十分實惠。