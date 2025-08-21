〈房產〉新北市預售市場買氣急凍 板橋這重劃區交易量年減近9成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-21 12:14

自 2024 年下半年開始，受房貸緊縮及信用管制衝擊，預售屋交易量縮明顯，而擁有大量預售屋的重劃區更是首當其衝。房仲業者統計 2025 上半年新北市各個重劃區，對比去年同期，預售屋交易量的變化。板橋江翠北側重劃區今年上半年預售屋交易僅 48 件，相較去年同期 389 件，減幅達 87.7%，居新北重劃區之首。

新北市預售市場買氣急凍 板橋江翠北重劃區交易量年減近9成，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從去年 9 月 19 台灣央行祭出第七波選擇性信用管制後，投資買盤大幅減少，加上銀行房貸緊縮持續下，市場氛圍轉趨保守觀望，預售屋買氣也迅速降溫，交易量快速下修。

其中，新北有五個重劃區交易量年減幅度都超過 6 成，包括江翠北側重劃區、暫緩重劃區、塭仔圳重劃區、副都心重劃區和二重重劃區。陳金萍表示，隨著近年來在重劃區內預售屋價格飆升、對於首購族與換屋族來說，購屋門檻迅速拉高、購屋負擔變得更重。加上在第七波選擇性信用管制與銀行房貸緊縮的狀況下，不少購屋族群心態轉趨保守，期待有一定幅度的降價，才願意進場，使這些重劃區在今年上半年的預售交易量萎縮明顯。

林口新市鎮與淡海新市鎮這兩大重劃區，去年上半年預售屋交易分別為 1209 件及 1023 件，而在今年上半年預售屋交易量腰斬，分別剩 492 件及 422 件，量縮明顯。

陳金萍說，林口新市鎮這幾年來發展快速，在購物中心、機捷等利多加持下，吸引不少人口移入，但也因建商在林口新市鎮大量推案，加上近年來該重劃區房價漲幅顯著，以及未來仍有不少新案會釋出，買方因而轉趨觀望、等待議價空間，也使林口新市鎮在今年上半年的預售屋交易量明顯縮水，年減 59.3%。