〈房產〉輝達進駐北土科熱度還在 建商土林30億元總銷都更案趁勢推

國際科技大廠輝達在 5 月間宣布進駐北投士林科技園區，包括北投、士林區，都寄望因為地緣性而有所帶動，捷運北環段正式開工，也讓北市士林區正加速轉型升級，深耕都更改建的聖得福建設，在士林劍潭路上基地近千坪「豐萃」都更建案趁勢推出，於今 (21) 日公開。

北市土林「豐萃」都更建案正式公開，中爲聖得福建設執行長洪正雄。(鉅亨網記者張欽發攝)

「豐萃」都更新建案由聖得福建設主導興建、忠泰房屋負責行銷，總銷估約 30 億元，在去年 9 月進入潛銷至今並已售出約 4 成，忠泰房屋指出，此一新建案雖然歷經台灣央行信用管制，但建案還是穩定銷售。

聖得福建設對「豐萃」建案走都更模式，花了約 6 個月時間，就達成 80% 住戶同意，大約在 1 年內完成地主百分之百同意。

步行約 650 公尺即可抵達捷運劍潭站的「豐萃」建案，基地達 951 坪，規劃 174 戶純住宅，主力格局規劃為 2-3 房，坪數規劃分布 27-41 坪，滿足小家庭、自住與換屋族群的多元需求。