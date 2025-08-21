〈房產〉輝達進駐北土科熱度還在 建商土林30億元總銷都更案趁勢推
鉅亨網記者張欽發 台北
國際科技大廠輝達在 5 月間宣布進駐北投士林科技園區，包括北投、士林區，都寄望因為地緣性而有所帶動，捷運北環段正式開工，也讓北市士林區正加速轉型升級，深耕都更改建的聖得福建設，在士林劍潭路上基地近千坪「豐萃」都更建案趁勢推出，於今 (21) 日公開。
「豐萃」都更新建案由聖得福建設主導興建、忠泰房屋負責行銷，總銷估約 30 億元，在去年 9 月進入潛銷至今並已售出約 4 成，忠泰房屋指出，此一新建案雖然歷經台灣央行信用管制，但建案還是穩定銷售。
聖得福建設對「豐萃」建案走都更模式，花了約 6 個月時間，就達成 80% 住戶同意，大約在 1 年內完成地主百分之百同意。
步行約 650 公尺即可抵達捷運劍潭站的「豐萃」建案，基地達 951 坪，規劃 174 戶純住宅，主力格局規劃為 2-3 房，坪數規劃分布 27-41 坪，滿足小家庭、自住與換屋族群的多元需求。
而由長虹建設 (5534-TW) 及聖得福建設雙強聯手，在大直北安路推出 31 層高樓的大直「TOP31」，也已在 6 月 25 日舉行動工典禮。
