鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-24 11:00

‌



空頭大逃亡！避險基金上周淨流入中國股票規模創7周新高 九成資金押多（圖：Shutterstock）

上述趨勢也跟野村證券報告相互印證，新興市場基金在 7 月大幅削減印度股市比重，轉而將資金傾斜至中國及香港市場，南韓股市亦獲得部分分流資金。

‌



市場表現與資金動向形成良性循環。上周五 (22 日) 亞洲交易時段，中國資產全線飆升，滬證突破 3800 點關口，單日漲幅 1.45% 創十年新高，科創 50 更以 8.2% 的驚人漲幅領跑，恒生科技指數大漲 2.7%，恒生國企指數同步上揚。

那斯達克中國金龍指數周五 () 飆升 2.73%，兩倍做多滬深 300ETF 等槓桿產品單日漲幅超 6%，中國科技類 ETF 普遍出現 5% 以上漲幅。這種跨市場聯動上漲，反映國際資本對中國資產的集體重估。

根據南韓證交所數據，南韓投資者今年前 7 月通過港股通注入香港股市資金規模突破 58 億美元，超越去年全年總和。

另據中國國家外匯管理局統計數據，今年上半年外資淨買入境內股票和基金規模達 101 億美元，扭轉連兩年淨流出態勢，五月和六月單月淨買入即高達 188 億美元。截至 7 月底外資持有 A 股市值逼近 2.4 兆元人民幣。

這輪資金潮背後的驅動邏輯呈現多重疊加效應。美銀最新調查顯示，全球基金管理者對中國經濟成長的預期樂觀指數攀升至今年 3 月以來高點。

高盛策略團隊指出，中國家庭約 55 兆人民幣的「超額存款」中，僅 22% 配置於股權類資產，預示潛在流入資金規模有望超過 10 兆。

瑞銀證券分析師孟磊觀察到，本月以來 A 股市場突破年內高點後形成的賺錢效應，正吸引場外資金加速入市。

外資機構對中長期前景的研判更趨積極。大摩出具研究報告指出，中國在岸長債殖利率持續上行，反映投資人對宏觀經濟基本面信心增強。

惠靈頓管理公司宏觀策略師 Johnny Yu 特別指出，中國在新消費、AI、高端製造等領域的結構性變革尚未被市場充分定價。更具戰略意義的是，中國在 AI 應用、創新藥物研發等前沿賽道的商業化進程已實現產業鏈循環，部分領域技術迭代速度領先歐美市場。

目前，國際資本流動呈現明顯的「預期自我強化」特徵，中國科技進步紅利引發的 FOMO 情緒，推動恒科指數相關 ETF 今年來淨流入金額超過 70 億美元，帶動該指數今年累計上漲逾 26%。