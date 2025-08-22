陸股第三波大行情要來了？小摩：動能料將持續 潛在資產輪動可釋放14兆人民幣流動性

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-22 17:30

華爾街投行摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 出具最新報告指出，中國股市正迎來新一輪上漲週期，潛在的資產輪動效應可能為市場注入高達 14 兆元 (人民幣，下同) 的增量資金，相當於當前流通市值的 16%。

陸股第三波大行情蓄勢待發？小摩：動能料將持續 潛在資產輪動可釋放14兆人民幣流動性（圖：Shutterstock）

小摩分析師 Katherine Lei 在研究報告中表示，儘管市場保證金融資規模已接近歷史高位，但其佔 A 股流通市值的比例僅 2.3%，遠低於 2015 年高點的 8%，顯示當前市場槓桿水平仍處於可控範圍。

報告中還揭示多重資金面利多因素。中國理財產品與家庭股票配置比例在今年上半年分別維持在 2.4% 和 7.7% 的低位，預計未來將顯著提升。在存款利率持續走低背景下，料將有 5% 的家庭銀行存款轉向股市。

此外，中國 10 年期國債殖利率年內上漲逾 9 個基點，扭轉去年大跌 88 個基點的趨勢，可能導致混合型基金和保險公司增加權益類資產配置。值得注意的是，中國上月銀行存款減少約 1 兆元，非銀行存款同期則激增 2 兆元，配合證券帳戶新增開戶數年增率高達 70%，印證了「存款搬家」現象正在加速。

在具體投資建議方面，小摩特別看好券商類股的貝塔係數機會，將中金公司 H 股、東方財富及華泰證券 A 跟 H 股列為首選。對於高分紅藍籌股，小摩認為保險等追求絕對收益的機構將其視為類固收產品的配置需求，將推動相關品種在第四季重拾漲勢。在銀行股推薦組合中，招商銀行 A 股因兼具吸引力的股息收益率和市場彈性位列首位，工商銀行 H 股、中國銀行 H 股及交通銀行 A 股則因預期 20% 左右的股價漲幅受到推薦。這些銀行隨著今年股息收益率壓縮，估值修復空間顯著。

市場背景顯示，中國 A 股總市值近期首破 100 兆元大關，上證綜指持續創下十年新高，創業板指同步刷新歷史紀錄。這輪行情的啟動可追溯至去年「924 新政」出台的經濟刺激組合拳，包括降準降息及股票回購專款貸款等創新政策，推動滬指在隨後近一年間累計上漲 36%。

此外，AI 產業爆發和國企重組提速等結構性因素，加上反內捲政策對企業獲利的提振預期，共同構成本輪行情的多維驅動。

值得關注的是，目前市場環境與 2007 年、2015 年兩輪多頭市場有本質差異。雖然存款搬家的規模效應已現端倪，但監管層對槓桿水平的審慎控制，以及上市公司獲利品質的實質性改善，使得這輪行情被視為中國資本市場成熟度的重要試金市場成熟度。

根據招商證券測算，今年將到期的定期存款約 105 兆元，2026 年後尚有 66 兆元到期資金待配置，