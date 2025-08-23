寒武紀股價再創新高！市值突破5000億、超越中芯國際僅次貴州茅台

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-23 21:00

寒武紀股價再創新高！「兩大原因」使市值突破5000億。(圖：Shutterstock)

股價飆升使寒武紀市值單日暴增 866 億元，一舉突破 5000 億人民幣大關，以 5201 億人民幣的總市值超越中芯國際 (688981-CN) ，穩坐中國半導體行業龍頭寶座。

從三年前低位至今，寒武紀股價在短短三年多時間內已飆漲超過 26 倍，表現亮眼。不過，寒武紀股價的驚人漲勢並非偶然。

有公募基金經理就指出，在 AI 晶片領域，頭部企業憑藉技術優勢與創新能力，受到市場高度期待。雖然業績尚未完全體現，但投資者對寒武紀未來發展潛力持樂觀態度，願意給予高估值，成為股價上漲的重要支撐因素。

同時，在中美科技競爭背景下，國產 AI 晶片替代需求迫切，也帶動寒武紀在眾多晶片股中脫穎而出，甚至一枝獨秀。

華東地區一位重倉寒武紀的基金經理就表示，雖然中國國內已有少數 AI 晶片公司，但上市公司寥寥無幾。已上市的公司，在國內算力晶片中的卡位相對領先，和國內網路廠商、智算中心等合作密切，可望受益於國產 AI 晶片替代。

該基金經理人表示，隨著全球科技競爭加劇，國產替代成為重要趨勢，中國國內 AI 晶片領域的龍頭企業受惠於政策支持，並有望在此過程中發揮重要作用。

寒武紀企業動作頻頻 業績顯著復甦

除了股價表現亮眼，寒武紀企業層面也頻頻動作。天眼查顯示，上海寒武紀信息科技有限公司註冊資本由 26 億元增至 27 億元。

基本面上，寒武紀財報數據呈現復甦態勢，強勁的業績增長為股價上漲提供了堅實支撐：

2024 全年營收達 11.7 億元，與去年同期相比增長 65.56%；

2025 第一季度營收激增至 11.1 億元，與去年同期相比增超 42 倍，與前期相比增長 12%；

2025 第一季度淨利潤達 3.6 億元，與去年同期相比增長 257%，與前期相比增長 32%。

晶片板塊強勢 本土創新重塑估值

週五，整個中國晶片板塊表現亮眼，滬指突破 3800 點創十年新高，晶片股成為大盤領頭羊，多支相關股票漲勢喜人。科創 50 相關 ETF 基金也隨之上漲，漲幅均超 9%。

諾安基金科技組表示，近年在政策支持與下游廠商擁抱下，中國晶片國產化之路全面開啟。

以 DeepSeek 為代表的原生創新企業成功，全面驗證了中國科技實力崛起，將改變全球市場對中國科技資產的預期，中國科技資產估值有望迎來系統性重構。