最新變更！寒武紀、聯通、國泰君安獲納富時中國A50 專家：認可陸科技股價值與潛力

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-06 14:07

‌



富時羅素 (FTSE Russell) 周三 (5 日) 宣布調整指數成分股，對富時中國 A50 指數、富時中國 50 指數、富時中國 A150 指數、富時中國 A200 指數、富時中國 A400 指數的季度審核變更，此次變更將於今年 3 月 21 日周五收盤後生效。

根據審核結果，市場關注度最高的富時中國 A50 指數本次將納入寒武紀、中國聯通及國泰君安，同時剔除中國廣核、伊利股份、瀘州老窖。此外，百濟神州、上汽集團、賽力斯、匯川技術、中興通訊進入富時中國 A50 指數備選股名單。備選名單即刻生效，直到下季度成分股審核前。

‌



除被投資者關注最多的富時中國 A50 指數外，其他四個與中國資產相關的指數也做出調整。

富時中國 A150 指數的季度審核變更中，中國廣核、兆易創新、華勤技術、伊利股份、瀘州老窖、潤澤科技被納入，同仁堂、寒武紀、招商輪船、中國聯通、中遠海能、國泰君安被剔除。

富時中國 A200 指數納入兆易創新、華勤技術、潤澤科技，刪除同仁堂、招商輪船、中遠海能。

富時中國 A400 指數的變動較大，本次季度審核變動涉及 43 檔個股調整。佰維存儲、招商輪船、中遠海能、神州數碼、烽火通信、廣和通、華大智造、奇安信、銳捷網路等被納入，口子窖、白銀有色、渤海租賃、財達證券、東航物流、安井食品、兆易創新、粵電力 A、廣深鐵路、白雲機場、 廣州發展等被剔除。

從此次被納入富時中國 A50 指數的公司和備選股來看，大多為新興產業公司，如寒武紀 - U、賽力斯、匯川技術等，被剔除的有能源和消費股。

市場人士認為，此次調整一方面代表中國科技股投資價值和發展潛力被認可，另一方面也顯示中國資本市場結構正在不斷優化。

威靈頓投資管理董事總經理、多元資產聯席總監 Nick Samouilhan 在近期分享 2025 年全球投資洞察時表示，DeepSeek 的出現非常有意思，它說明 AI 技術發展不一定需要靠「蠻力計算」的方式，還可透過更高效的演算法來提升 AI 能力。因此，DeepSeek 的出現引發業界對 AI 未來發展道路選擇的思考。最終，AI 發展可能會在尋求更有效的方式，與需要更多資訊和數據之間取得平衡。

富達基金基金經理張笑牧日前也表示，應把握中國科技創新的確定性趨勢。科技創新領域的政策舉措從戰略方向和實施力度上來看，都展現出足夠的確定性，這為市場信心的提振和相關領域估值的修復提供堅實的基礎。科技創新相關族群和行業有望今年為投資人創造超額收益，繼續看好以 AI、航空航太、低空經濟為代表的創新驅動產業的表現。

富時中國 A50 指數由富時羅素編製併發佈，該指數由上海和深圳證交所市場中總市值最大的 50 檔股票組成，反映 A 股市場中最具影響力的前 50 大上市公司股票的表現，被不少海外投資者當作投資 A 股市場的重要基準。