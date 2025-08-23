南韓李在明抵達日本！訪美前先訪日展現日韓友好
鉅亨網編譯莊閔棻
南韓總統李在明週六（23 日）抵達日本，展開自今年 6 月上任以來的首次正式訪問。此次訪日峰會預計將重申南韓與日本在安全領域的合作，並為下週一（25 日）於華盛頓與美國總統川普會晤鋪路。
據《路透》報導，李在明此次訪日將在首相石破茂位於東京的官邸舉行會談，雙方將討論雙邊關係，並根據前任簽署的三邊協議，與美國開展更緊密的安全合作。
李在明的自由派勝選，是在保守派總統尹錫悅因宣布戒嚴遭彈劾後產生的結果。此舉曾引發東京擔憂，害怕韓日關係可能惡化。
李在明過去曾批評歷屆改善韓日關係的努力，認為日本 1910 至 1945 年的殖民統治仍對雙方關係造成影響。
上週，南韓政府對日本官員參拜靖國神社表示「深切失望與遺憾」，該神社在許多韓國人眼中象徵日本戰爭侵略。
然而，李在明仍表示支持與日本保持更密切合作，並在今年 6 月加拿大七大工業國（G7）峰會場邊首次會見石破茂時也表達了此立場。
儘管雙方存在歷史與政治分歧，南韓與日本都高度依賴美國，以對抗中國在區域日益增長的影響力。兩國合計駐有約 8 萬名美國軍隊，部署數十艘美軍軍艦及數百架軍機。
在與川普的會面中，李在明預計將討論中國、北韓，以及南韓對駐韓美軍的財政貢獻等安全議題。川普過去多次要求南韓增加駐軍負擔，以支援駐韓美軍運作。
除了安全議題，韓日兩國也在貿易上取得共識。兩國同意對美國進口商品徵收 15% 關稅，以維護雙方經濟利益並支持三邊合作框架。
