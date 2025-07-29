鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-29 15:40

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北韓近日再度釋出對美強硬立場，明確表明未來任何形式的會談都無法讓其放棄核武計畫，強調美國必須接受現實已然改變的事實。

北韓堅拒棄核！金與正放話：川普與金正恩再好也改變不了現實。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，北韓最高領導人金正恩的妹妹、被視為政權發言人的金與強硬正表示，即使金正恩與美國總統川普之間的私人關係「還不錯」，但若美國妄想藉此推動北韓棄核，只會淪為「笑柄」。

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金與正警告，「如果美國不接受已然改變的現實，執迷於失敗的過去，北韓與美國的會晤仍將只會是美方的一個『妄想』。」

她指出，自川普第一任內與金正恩舉行三次峰會以來，北韓作為核武國家的能力以及地緣政治環境發生了根本性變化。她強調：「任何試圖否認北韓核武國家地位的行為，都將被完全拒絕。」

對此，白宮官員則回應稱，川普仍致力於他在第一任期與金正恩舉行三次峰會時所設定的目標，並仍願意與金正恩接觸，實現北韓完全無核化。

2018 年，川普與金正恩在新加坡首次會晤，並簽署原則性無核化協議。然而，2019 年在河內的第二次峰會，因美國與北韓雙方對解除制裁的條件分歧嚴重，最終破裂。