〈美股盤後〉鮑爾暗示可能降息 道瓊狂飆近850點 今年首度創收盤新高

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示聯準會可能即將降息，激勵美股主要指數週五 (22 日) 集體衝高，美元走軟，黃金上揚 1%，比特幣等高風險資產亦同步走高。

鮑爾暗示可能降息 道瓊狂飆 再創歷史新高 (圖：shuttertsock)

道瓊指數狂飆 846 點， 創下 2025 年首個歷史新高，標普 500 指數上漲 1.5%，距離上週創下的歷史高點僅一步之遙，那斯達克指數同樣攀升近 2%。費半漲幅高達 2.70%，羅素 2000 猛升近 4%。

標普本週累漲 0.3%，道瓊週線揚升 1.5%，那指週跌 0.6%。

在債券市場上，美債週五欣喜大漲，2 年期殖利率一度下滑 12 個基點，反映市場對降息預期升溫。

聯準會主席鮑爾 22 日在傑克森霍爾舉行的「全球央行年會」上發表任內最後一次演說，談及通膨走勢、就業市場、經濟成長以及利率政策等議題。

鮑爾表示，美國經濟動能放緩，勞動市場面臨下行壓力，「目前政策立場仍屬緊縮，但隨著展望與風險平衡的變化，可能需要調整政策立場」。他並指出，川普政府近期推動的關稅措施對通膨影響「可能僅屬短暫」。

同日，加拿大宣布將取消大部分針對美國商品徵收的 25% 報復性關稅，以迎接未來幾個月進行的《美墨加協定》(USMCA) 檢視。不過，加拿大目前仍將維持對美國汽車、鋼鋁的關稅。

美股週五 (22 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大漲 846.24 點，或 1.89%，收 45,631.74 點。

那斯達克指數大漲 396.223 點，或 1.88%，收 21,496.535 點。

S&P 500 指數大漲 96.74 點，或 1.52%，收 6,466.91 點。

費城半導體指數大漲 244.34 點，或 2.70%，收 5,754.46 點。

NYSE FANG+ 指數大漲 94.55 點，或 1.63%，收 15,205.17 點。

標普 11 大板塊中以非必需消費品 (+3.18%)、能源 (+1.99%) 與通訊服務 (+1.87%) 領漲。僅日常消費品板塊逆勢下跌 0.35%。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭回神大漲。Meta (META-US) 上漲 2.12%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.27%；Alphabet (GOOG-US) 大漲 3.04%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 3.10%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.49%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.39%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.74%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 狂升 5.5% 至每股 24.80 美元，盤後跌超 1%。川普確認，美國政府將持有這間晶片製造商 10% 股權，並計畫推動更多類似行動。

緊接著盤後時段，英特爾宣布與川普政府達成持股協議，美國政府將投資 89 億美元，以每股 20.47 美元認購 4.333 億股，並享有額外 5% 持股保證。

Meta(META-US) 與 Google 宣布簽署一項價值 100 億美元的雲端合作協議，未來 6 年 Meta 將使用 Google Cloud 的伺服器及儲存服務，以加速 AI 基礎建設布局。

Meta 股價升穿 2% 報每股 754.79 美元。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.17% 至每股 206.09 美元，創歷史新高，盤中一度觸及 208.54 美元，本週漲幅達 1.07%。

蘋果 (AAPL-US) 收高超 1% 報每股 227.76 美元，週跌 1.65%。

蘋果正與 Google 初步討論，計劃利用 Gemini 打造新一代 Siri 語音助手，標誌著蘋果在 AI 技術上邁向更多外部合作。知情人士稱，Google 已開始訓練可在蘋果伺服器運行的模型，蘋果仍評估是否選擇 Google、Anthropic 或 OpenAI 作為合作夥伴。

輝達 (NVDA-US) 隨大盤反彈超 1.7% 報每股 177.99 美元，輝達已通知三星電子與 Amkor Technology 等零組件供應商，要求停止與 H20 晶片相關的生產。

視訊會議平台 Zoom(ZM-US) 飆升 12.71% 至每股 82.47 美元，該公司第二季財報優於預期，並同步上調全年營收預測，激勵投資人信心。

華爾街分析

Miller Tabak 市場策略師 Maley 表示：「這次演說是鮑爾立場的重要轉折點，聯準會不會為投資人製造重大阻力。」

然而，Fort Washington 投資組合經理 Carter 提醒，儘管市場對降息預期升溫，但在下次聯準會會議前仍有大量經濟數據需要觀察，「投資人不應太過樂觀」。

Bloomberg 策略師 Darie 指出，鮑爾週五演說凸顯他正努力在經濟放緩與通膨風險間取得平衡，但倘若在關稅帶來的通膨壓力全面爆發前過早降息，可能加劇長債壓力。

Nuveen 資產管理公司固定收益主管 Rodriguez 則表示，鮑爾的演說「稍微平緩市場緊張氣氛」，但整體政治壓力依然極大。

隨著第二季財報季結束，瑞銀上調標普 500 指數預測，將 2025 年年終目標從 6,500 點上調至 6,600 點，並預估 2026 年 6 月可達 6,800 點。瑞銀強調，第三季財測表現樂觀，顯示關稅尚未對企業獲利帶來顯著影響。