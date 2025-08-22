黃仁勳赴台積電演講 晚上與魏哲家共進晚餐

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-22 19:31

輝達創辦人暨執行長黃仁勳。(鉅亨網資料照)

黃仁勳今日出席再度公開讚賞台積電，也重申台積電是全球 AI 供應鏈中最關鍵的夥伴，今日下午也前往台積電演講，演講內容包括輝達與台積電的旅程、產業近年轉變，以及雙方如何共同開創 AI 革命。

黃仁勳也補充，今天會去看張忠謀夫妻，除了一起喝威士忌，也補慶祝張忠謀生日，且每次見面都會送予張忠謀威士忌杯，是雙方長久以來的傳統，還幽默對媒體說，要幫他保密。