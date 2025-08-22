黃仁勳赴台積電演講 晚上與魏哲家共進晚餐
鉅亨網記者魏志豪 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (22) 日來台，下午率先前往台積電 (2330-TW) 新竹總部與高階主管分享經營哲學，傍晚則返回台北，與台積電創辦人張忠謀夫婦見面，除了幫張忠謀補過生日，也將照慣例送上威士忌杯，結束後，將會和台積電董事長魏哲家在「三六食府」共進晚餐。
黃仁勳今日出席再度公開讚賞台積電，也重申台積電是全球 AI 供應鏈中最關鍵的夥伴，今日下午也前往台積電演講，演講內容包括輝達與台積電的旅程、產業近年轉變，以及雙方如何共同開創 AI 革命。
黃仁勳也補充，今天會去看張忠謀夫妻，除了一起喝威士忌，也補慶祝張忠謀生日，且每次見面都會送予張忠謀威士忌杯，是雙方長久以來的傳統，還幽默對媒體說，要幫他保密。
晚間時分，黃仁勳前往師大商圈的三六食府，與台積電董事長魏哲家共進晚餐，接著他將搭乘專機返回美國，為下周即將公布的財報做準備，等同僅在台灣待不到一日。
