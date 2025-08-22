鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-22 19:40

衡量歐元區薪資成長的一項關鍵指標大幅上漲，支持了歐洲央行對進一步降息的謹慎態度。

歐元區薪資強勁增長 料歐洲央行政策前景趨於謹慎(圖:shutterstock)

歐洲央行周五 (22 日) 表示，第二季協商薪資年增 4%。這一數字高於今年第一季的 2.5%，但仍低於 2024 年創下的 5.4% 的高峰。

薪資的強勁增長，對歐洲央行實現 2% 通膨穩定目標至關重要。歐洲央行對通膨穩定的信心，有賴於薪資增長溫和化以及勞動密集型服務業 (目前仍接近 3%) 物價增長趨緩。

然而，歐洲央行自己的 20 國歐元區薪資追蹤器預計，到明年初薪資增長將會顯著回落。此外，德國央行雖然報告本季度德國薪資強勁增長，但也預期由於通膨率下降和經濟環境疲軟，未來將會放緩。

針對貨幣政策，歐洲央行普遍預計將在 9 月夏季休會後，維持關鍵存款利率在 2% 不變。這將延續上個月在結束為期一年的降息運動後開始的暫停。

多數官員認為，目前的利率水準恰到好處，既不限制也不支持經濟活動。然而，也有部分官員表示不應排除進一步降息的可能性。

上個月，歐洲央行將其主要利率維持在 2%，當時指出美國貿易關稅帶來的不確定性。儘管隨後美歐雙方達成協議，並對歐盟輸美產品設定了 15% 的基礎關稅，且通膨已趨緩至歐洲央行的目標水準，但決策者仍對潛在的物價壓力回升保持警惕。