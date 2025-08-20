鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 16:30

‌



美國總統川普週一（18 日）在白宮接待至少七名歐洲領袖，並贈送每位領袖一套印有白宮官方印章及川普簽名的筆盒，桌上還擺放鋼筆。然而，這些文具禮物與俄羅斯總統普丁此前收到的禮物相比，象徵意義與價值明顯有所差距。

川普贈禮不公平？歐洲領袖收筆盒、普丁卻收到「這樣」大禮。（圖：白宮X）

根據美國國家公共廣播電台（NPR）泄露文件，川普在上週五（15 日）與普丁會晤時，贈送了一座白頭鷹桌飾雕像。與歐洲領袖的筆盒相比，這件桌飾不僅價值更高，也具有更強烈的象徵意義。

‌



白宮週一公布的照片顯示，川普坐於「堅毅桌」後，歐洲領袖圍成半圓形就坐，桌上整齊擺放七個筆盒和一盒鋼筆。

（圖：白宮 X）

美媒《野獸日報》指出，白宮似乎試圖表明對各方一視同仁，但與普丁收到的雕像相比，這些文具禮物顯得相形見絀。

此外，根據《CNN》和《路透》報導，川普在與歐洲領袖及烏克蘭總統澤倫斯基會晤期間，還曾為了與普丁通話一度中斷會議。

普丁與川普通話。（圖：白宮 X）