波克夏「巴菲特光環」淡去後 資深分析師怎麼看？
鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》周四 (21 日) 報導，追蹤股神巴菲特公司波克夏 (BRK.A-US) 超過 15 年的資深分析師表示，繼任者阿貝爾領導下，這家投資巨擘可能出現重大政策轉變。
3440 億現金將有新用途
Keefe, Bruyette & Woods 董事總經理 Meyer Shields 認為，波克夏目前坐擁創紀錄的 3440 億美元現金「太多了」，是時候透過股利回饋股東。他批評集團「囤積」這筆巨款，讓錢閒置「對任何人都沒有好處」。
值得注意的是，巴菲特在 60 年任期內僅發放過一次股利，他曾開玩笑說董事會批准時自己一定在洗手間。Shields 預測，阿貝爾領導下發放股利「很有可能」實現。
新領導人面臨挑戰
Shields 表示，沒有巴菲特這位「奧馬哈先知」坐鎮，華爾街和財經媒體將對公司展現「更多懷疑」。他也預期可能出現員工離職潮，因為部分員工對新老闆未必有同樣忠誠度。
不過 Shields 認為，阿貝爾不會急於改變巴菲特建立的分散管理模式。因為過度介入子公司營運可能改變波克夏「放手型收購者」形象，反而嚇跑潛在賣家。
資訊揭露待改善
Shields 建議波克夏改善財務資訊揭露，因為現行報告「不必要地難懂」，相較同業缺乏細節。他認為更透明的揭露有助投資人在巴菲特離開後找到繼續持股的理由。
這位分析師坦承對巴菲特卸任感到意外，因為這位即將滿 95 歲的傳奇投資人過去經常表示希望盡可能長期留任。
