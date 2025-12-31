鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-31 08:40

「股神」巴菲特即將卸下波克夏 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 的執行長，被問到會給年輕的職場工作者什麼建議？應該如何在維持生計的同時，找到人生滿足感？高齡 95 歲的他給了以下五個建議。

巴菲特的智慧：如何維持生計 又找到人生滿足感？ (圖:Shutterstock)

這位「奧馬哈先知」的傳奇職涯將在本周三 (31 日) 劃下句點，回顧一生，他大部分時間都在為自己最喜歡的老闆工作——也就是他自己。

不過，在成名之前，巴菲特也曾任職於較為傳統的工作，而這些不同階段的職涯經驗，讓他對「工作中真正重要的事」有了深刻體悟。近年來，他透過股東會與公開場合不斷分享這些智慧，MarketWatch 找來一位專業職涯教練，解析巴菲特的職場哲學該如何實際執行。

1、錢不是最重要的事

巴菲特的核心建議是：年輕人應該意識到，金錢不是一切。

對身價約 1500 億美元的富豪來說，這件事可以說得一派輕鬆，但在實務層面，巴菲特真正想說的是：不要只盯著薪資，而要更關注你在做什麼工作，以及你是和誰一起工作。

今年 5 月在波克夏年會上，巴菲特表示，真正重要的是找到自己喜歡的工作，即使需要一些時間才能找到也無妨。

他說：「一旦找到，就持續做下去，不要太在意起薪。」

但他也提醒，要非常謹慎選擇你為誰工作，因為你會不知不覺吸收身邊人的習慣。有些人可能透過「愚蠢的事情」或高風險行為賺到更多錢，但他建議投資人與追隨者務必遠離這類選擇。

大約十年前，巴菲特在接受 Fortune 訪談時也曾說過：「大多數人確實需要錢，但如果你身處一個不那麼缺錢的位置，你應該去做那些『即使不需要錢也會想做的事』。」

2、使命感與熱情

透過工作找到使命感與熱情，無疑是一個值得追求的目標。畢竟，多數人在成年後的人生中，將有很長一段時間每周至少工作 40 小時。

但現實是，帳單還是得付。那麼，問題來了：你該如何把熱情轉化為一份能長期支持生活的工作？又是否真的能因為價值觀不合，而拒絕一份高薪職缺？

3、薪資不是唯一指標

職涯教練、《Ladies Get Paid》作者 Claire Wasserman 認為，在求職時降低對薪資的優先順序，反而可能帶來長期好處。

她說，「今年的薪水與工作，從來就不只是今年的問題，而是這份工作能否把你推向未來。」

換句話說，你應該問自己幾個問題：

你能學到哪些技能？

能建立哪些人脈？

最重要的是，這個職位是否提供成長空間？

正如巴菲特所說，你的主管與同事，對職涯的影響不亞於你實際擔任的職位。面試時，主動提出具體、開放式的問題非常重要，這將有助於了解未來同事的工作習慣。

Wasserman 建議可以這樣問：

「能否分享一個曾經非常困難的專案，你們是如何應對的？」

「團隊平時偏好怎樣的溝通方式？」

即使追問也無妨，但語氣要展現出熱情與好奇，而不是質疑或不信任。

4、即使遇到壞主管，也有收穫

如果你最後真的遇到一位能力不足的主管，那段經驗本身也可能成為重要的學習。

Wasserman 說：「我合作過的很多人，都是從不好的主管身上，學會了什麼事情不該做。」

她也提醒，求職時務必要務實，但別忘了，市場上確實存在既有成就感、又能帶來不錯報酬的工作。「不是說你一定能擁有一切，但我們太常用非黑即白的方式來看待人生與職涯。」

5、高薪的誘惑，可能是對未來的傷害