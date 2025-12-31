鉅亨網編輯林羿君 2025-12-31 15:16

股神巴菲特在 2025 年宣布，這將是他擔任波克夏 (BRK.A-US) 執行長的最後一年，消息震撼全球商界，也為他長達 60 年的掌舵生涯畫下句點。這段期間，他將一家瀕臨倒閉的紡織廠，打造為市值超過 1 兆美元的龐大企業集團。

現金、接班人到震撼交棒 巴菲特掌舵最後一年的6大亮點。

以下是巴菲特擔任 CEO 最後一年的 6 個亮點：

一、「把錢用在對的地方」

巴菲特於 2 月發表年度致股東信，文中已隱約鋪陳交棒安排，並著墨介紹兩位接班人選：阿貝爾（Abel）與康布斯（Todd Combs）。

他高度肯定非保險事業負責人阿貝爾的誠信與決斷力，並讚揚 GEICO 執行長康布斯成功扭轉局面，將該公司 2022 年稅前承保虧損 19 億美元，轉為 2024 年獲利 78 億美元。

巴菲特形容 GEICO 是「長期持有、但亟需重新打磨的瑰寶」，並稱康布斯的改革成果「令人驚艷」。

他同時提及波克夏在其任內的納稅紀錄，指出公司已從最初零所得稅，成長至 2024 年繳納近 270 億美元，創下美國企業史上最高紀錄。

巴菲特呼籲聯邦政府「把錢用在對的地方」，應優先協助「在人生中抽到短籤的人」。

二、意外成網路迷因

3 月市場修正期間，巴菲特意外在社群媒體上爆紅。投資人盛讚他提前減碼蘋果與美國銀行等核心持股，並在股市回檔前累積創紀錄的現金部位。

社群平台大量轉貼他「在別人恐懼時貪婪」的名言，並流傳他對市場下跌淡然以對的迷因圖像。

截至 3 月下旬，波克夏股價年初以來上漲 16%，同期標普 500 指數下跌 2%，反映市場將該集團視為避風港，也再次印證巴菲特在危機中配置資本的聲譽。

三、震撼彈時刻

5 月，數以萬計的投資人湧入巴菲特的家鄉奧馬哈，參加波克夏年度股東大會，卻未料將親歷歷史時刻。

如往常般，巴菲特在滿場聽眾前進行長時間問答，談及 GEICO 的轉型成果、為龐大現金部位辯護、支持自由貿易、警告 AI 投資可能壓抑報酬，並表達對波克夏及美國經濟的信心。

在問答尾聲，他正式宣布將卸任執行長。他表示：「我認為，今年年底由阿貝爾接任執行長的時機已經成熟。」

巴菲特補充，自己仍會「留在公司附近」，偶爾提供協助，但未來不論是營運或資本配置，「最終決定權都在阿貝爾手上」。在全場長時間起立鼓掌後，他幽默地表示，股東的掌聲或許是在肯定他的貢獻，也可能是在慶祝他卸任。

「觀眾展現的熱情，可以有兩種解讀，」他說，「但我選擇視為正面。謝謝大家。」

四、致謝與道別

巴菲特將感恩節訊息寫成一封獻給奧馬哈的情書，回顧自己一生的幸運，並感謝所有曾協助他成功的人。

他向四個家族基金會捐贈約 14 億美元的波克夏股票，並表示將加速捐贈進度，希望已屆 60、70 多歲的子女，能在有生之年分配幾乎全部財富。

他再次肯定阿貝爾是最合適的接班人，表示「想不到還有誰比他更適合打理你我共同的資產」。

同時，他鼓勵讀者從錯誤中學習、選擇良好榜樣、活出自己希望留下的墓誌銘，並關懷他人。他寫道：「當你以成千上萬種方式幫助他人，你就是在幫助這個世界。善意不需成本，卻價值無可衡量。」

五、現金與股票配置

2025 年，股市屢創新高，巴菲特與團隊再度難以找到具吸引力的投資標的。波克夏在前九個月淨賣出股票 110 億美元，連續 12 個季度成為淨賣方，也已連續五個季度未進行庫藏股回購。

在出售股票與支出偏低的情況下，截至 9 月 30 日，扣除國庫券應付款後，現金部位升至創紀錄的 3,580 億美元。投資組合方面，團隊持續減碼蘋果與美國銀行，完全退出花旗集團 (C-US) ，並加碼西方石油 (OXY-US) 。

此外，波克夏也意外建立對 Alphabet(GOOGL-US) 的持股，截至 9 月底市值達 43 億美元；此前亦曾對星座品牌 (STZ-US) 與聯合健康保險 (UNH-US) 投入數十億美元。

六、權力結構調整