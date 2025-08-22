鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-22 10:37

在科學園區、交通建設題材帶動下，宜蘭房市交易量持續增溫，不僅吸引眾多建商插旗推案，熱門產品的結構也出現了明顯轉變。房仲業者彙整聯徵中心資料顯示，2015 年透天厝仍以 50.9% 交易占比穩居市場主流，電梯大廈僅佔 17.7%；至 2024 年，電梯大廈交易占比已增加至 43.5%，首度超越透天厝的 38.6%。

宜蘭房市交易大洗牌 電梯大廈首度超車透天厝成市場主流。(鉅亨網記者張欽發攝)

且從價格走勢來看，過去 10 年間，宜蘭透天厝平均鑑估總價由 893.3 萬元上 漲至 1191.6 萬元，漲幅 33.4%；電梯大樓則由 579.6 萬元攀升至 769.2 萬元，漲幅 32.7%，漲勢同樣驚人。

對此，中信房屋宜蘭礁溪加盟店店長張兆宏指出，此一變化主要受三大因素影響，首先，宜蘭的土地取得價格持續上揚，建商為了兼顧開發成本與經濟效益，逐漸將推案重心從透天型產品，轉向坪效更高的電梯大樓。其次是家庭結構的轉變，現在的年輕世代的居住模式以小家庭為主，比起對居住面積的需求，他們更重視便捷的生活機能、完善的社區管理與公共設施。

再者，總價仍是關鍵，透天厝因其土地與建造成本，總價門檻普遍較高，讓不少潛在買家望之卻步，相較之下，電梯大樓的總價帶更能符合首購族與小資族的負擔能力。

張兆宏指出，宜蘭房市的剛性需求相對穩定，除了在地自住買盤外，也吸引不少來自台北的購屋客群。其中，礁溪更是外地買方最為青睞的熱區之一。自國道五號完成後，礁溪經北宜公路或鐵路宜蘭線前往台北車站僅約 40 公里，聯外交通便利，加上區內擁有豐富的天然溫泉資源，自然成為雙北客群購置度假宅的首選。去年 9 月，礁溪還出現每坪 60 萬元的高價，寫下宜蘭房價新紀錄，顯見市場對礁溪房市頗有信心。