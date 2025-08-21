鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-21 17:40

中國 A 股三大指數今 (21) 日延續上攻氣勢，上證指數創 10 年新高，直逼 3800 點大關，華爾街投行摩根士丹利(下稱大摩)(MS-US) 出具最新報告指出，A 股近期上漲行情與過去短暫衝高有本質差異，由流動性改善、資金配置轉向和政策寬鬆預期共同驅動，投資人對長期宏觀經濟前景信心增強。

滬指叩關3800！大摩：A股本輪上漲行情有望持續 這四大信號決定未來走勢

今年以來，上證指數和滬深 300 表現出色，今年以來分別上漲約 11% 和 8%，自 6 月底以來漲勢顯著加速。滬指上周五 (15 日) 突破 3700 點，創 2015 年以來近 10 年新高，滬深 300 突破 4200 點，此前僅在去年 9 月及 2023 年 1 月短暫出現。

大摩認為，投資人必須關注中國國債殖利率變動、政策催化劑、第二季財報表現及政府潛在干預措施這四大關鍵訊號，以判斷上漲的永續性且市場動能可望延續至夏季，滬深 300 短期內有望朝 4700 點的多頭目標邁進。

流動性狀況穩定向好，大摩自主研發的「自由流動性指標」在今年 6 月首次轉正後，7 月繼續保持正值，這得益於政府債券發行帶來的資金傳導至企業部門，該指標轉正則意味著市場流動性環境改善。

與此同時，中國 10 年期和 30 年期國債殖利率上升，反映出投資人對經濟前景預期更為正面。

政策是推動上漲的關鍵動力，中國持續推進的「反內捲」政策累積正面效應，市場情緒提振，投資人對國內價格穩定和供需動態改善預期增強。

大摩表示，未來數月可能會有新一輪地方性、漸進式房地產寬鬆措施，且部分資金因定期存款到期吸引力下降而轉向股市配置。