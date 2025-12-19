鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-19 16:30

中國 A 股三大指數周五 (19 日) 齊步收漲，上證指數(SSEC) 連 3 日收紅，盤中一度漲高至 3902.67 點，但未守住 3900 點大關，

〈陸股盤後〉零售族群領漲 滬指連三紅 一度收復三千九大關（圖：Shutterstock）

滬指周五收漲 0.36% 至 3890.45 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.66% 至 13140.21 點，創業板指收高 0.49% 至 3122.24 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1.73 兆元，較上一交易日放量 704 億元。

盤面上，零售類股全天走強，德必集團、中央市場、上海九百等個股漲停；海南自貿區族群午後衝高，海南瑞澤、海南海藥、海汽集團、海南發展等個股漲停；商業航太概念也持續強勢，華體科技與西部材料連 2 日漲停作收；智慧駕駛概念走強，浙江世寶連 4 天亮燈；可控核融合族群也強勢表現，王子新材 3 個交易日內二度亮燈，理工光科、王子新材、百利電氣等個股漲停。

下跌族群方面，銀行股領跌兩市，上海銀行、滬農商行、工商銀行、重慶銀行等跌超 1%；煤炭股逆市下挫，陝西煤業、晉控煤業、兗礦能源跌幅靠前；半導體類股則在今日午後轉跌，沐曦股份、神工股份等跌逾 8%，華海誠科、德明利、摩爾線程等跌超 5%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4476 檔股票上漲，901 檔下跌，平盤 79 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 97 檔股票漲幅在 9% 以上，10 檔股票跌幅在 9% 以上。

消息面上，中國商務部辦公廳、財政部辦公廳近日印發《關於做好消費新業態新模式新場景試點有關工作的通知》，在北京等 50 個城市開展消費新業態新場景試點 (下稱「三新」試點)。中國商務部周三(17 日) 會同財政部召開「三新」試辦部署推進會。會議強調各試點城市要進一步完善實施方案，建立健全工作推進和保障機制，抓緊出台試點資金 (項目) 管理辦法，緊扣「三新」試點支持方向，精心篩選支持項目，強化項目動態管理。

東莞證券表示，近期 A 股經歷階段性調整後，目前已具備適當樂觀的基礎，可積極佈局春季躁動行情。歲末年初，機構再配置需求釋放與資金回流，可望持續改善市場流動性、提振交易活躍度，跨年攻勢已逐步啟動。短期市場焦點在於聯準會 (Fed) 繼任人選及中國貨幣財政政策的具體落實。伴隨地緣政治風險緩和，加上中美政策預期逐步兌現，內外環境共振下，2026 年 A 股跨年配置行情可望提前啟動，為春季躁動行情奠定良好基礎。

中原證券指出，A 股上周在海內外諸多事件相繼落地後呈顯著分化與震盪格局。Fed 降息後市場對後續寬鬆節奏的預期出現波動，中長期支撐本輪 A 股上漲的基礎並未發生轉變。滬指圍繞 4000 點附近蓄勢整固的可能性較大，週期與科技股可望輪番表現。