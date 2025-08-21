滬指直指3800再創十年新高！高盛交易台：做多中國 精彩不止於此

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-21 13:45

中國 A 股三大指數今 (21) 日齊步走揚，上證指數(SSEC) 持續創高，連兩個交易日攀漲，華爾街投行高盛日前也出具一篇名為《做多中國，精彩不限於此》報告，傳遞出對中國市場強烈看好信號。報告顯示，中國 A 股持續吸引資金流入，再度成為全球資金淨買入最多的市場，展現強勁的韌性與吸引力。

（圖：Shutterstock）

從資金流向看，高盛交易台 (不含量化交易) 的資金流在平均名目金額上是賣方資金的兩倍，顯現強勁的買盤動能，高盛也重點加碼採礦、保險、遊戲和消費股票，同時減碼科技、汽車零件、經紀和 CPO 類股票，顯示出對內需與高景氣賽道的偏好。

新零售類企業表現特別搶眼，泡泡瑪特因獲利超預期成為市場焦點，帶動消費及新零售類股整體反彈，牛市情緒推動資金向估值窪地輪動。

《彭博資訊》周三 (20 日) 也報導指出，中國股市大幅上漲已帶動歐股同步上揚，其中汽車與奢侈品類股受益明顯。根據《高盛消費者：奢侈品－何時是買入時機？/ 中國啤酒反饋》報告，分析了奢侈品行業的多空因素。

高盛看漲理由包括第二季也許為成長低潮、成本控制提升利潤率、摩根士丹利中國指數環比改善、未來刺激政策預期、美國信用卡數據回暖與減稅政策可能提振消費，且該類股目前持股較低。

但看空因素亦不容忽視，像是今年第三季成長主要靠低基期效應、中美實際消費需求仍放緩、中國市場基本面尚未根本好轉、美國奢侈品需求疲軟、財富效應未有效傳導，以及美國零售支出成長幾近停滯。

在地緣政治方面，美國財長貝森特周二稱對當前美中關係現狀感到滿意，但資金市場緊張態勢仍未緩解，做多中國指數的正利差因空頭需求下降而持續收窄。

高盛持續看好中國市場的上漲動能，尤其是中小市值指數如中證 1000 的長期潛力。高盛指出，中小型股受散戶青睞，中證 1000 和中證 500 的散戶持股比例分別高達 61% 及 51%，遠高於外資的 2.5% 及 1.4%。

最新數據顯示，中證 1000 指數融資融券曝險達 620 億美元，佔市值 3.5%，顯示出極高的市場敏感度。此外，中小市值指數產業分佈較為均衡，對科技硬體、軟體及醫療保健等策略性新興產業的曝險較高，而對傳統產業配置較低。

高盛投資研究估算，中國家庭擁有約 55 兆元人民幣的「超額存款」，其中超過 10 兆元有潛力流入股市。